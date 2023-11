Con “Unica” Ilary Blasi rompe il silenzio sulla rottura con Francesco Totti e racconta per la prima volta tutta la sua verità in un docufilm disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix.

Ilary Blasi approda su Netflix con “Unica”: data di uscita

“A volte si è detto troppo. A volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato”. Inizia così il teaser pubblicato da Netflix di “Unica“, il docufilm di Ilary Blasi in uscita dal prossimo 24 novembre sulla piattaforma streaming. Un’uscita a sorpresa quella della Blasi che ha deciso, per la prima volta in assoluto, di raccontare la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti.

Si tratta dell’ennesimo colpaccio di Ilary Blasi. La conduttrice è pronta a dire tutta la verità, nient’altro che la verità non tramite una intervista come ha fatto l’ex marito, ma in un docufilm esclusivo dal titolo “Unica”. A poche ore dalla diffusione del primo trailer l’attesa è spasmodica! Cosa avrà da dire Ilary? E soprattutto quali sorprese riserverà al grande pubblico?

Ilary Blasi “6 unica”: il docufilm richiama alla memoria la dedica dell’ex marito Francesco Totti

“A volte si è detto troppo. A volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete” – racconta Ilary Blasi nel trailer del suo docufilm “Unica“. Non solo, la conduttrice apre il suo cuore rivelando: “io difficilmente mi emoziono o sono agitata, non sono per niente ansiosa. Però qui si parla di me, una storia di cui hanno parlato un po’ tutti e su cui ne sono state dette veramente tante“.

Anche il titolo del docufilm Netflix “Unica” richiama alla memoria la famosa maglietta, con tanto di scritta 6 unica, che Totti ha sfoggiato nel marzo 2022 dopo uno strepitoso gol nel derby con la Lazio. Dopo l’intervista di Francesco Totti rilasciata al Corriere della Sera in cui aveva rotto il silenzio dicendo: “a settembre dell’anno scorso (parlava del 2021) sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi“. Ora è arrivato il momento di ascoltare l’altra campana, ossia quella di Ilary, ma in streaming su Netflix!

Ecco il trailer di UNICA, il docufilm di Ilary Blasi in uscita dal 24 novembre su Netflix