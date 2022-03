Ilary Blasi è la conduttrice che rompe gli schemi. Colei che non per forza di cose deve stare attenta al protocollo e all’etichetta del “Conduttore perfetto”. Ma esiste veramente il vademecum del perfetto conduttore? Forse si o quasi sicuramente no. Quello che però possiamo affermare con qualche certezza in più, è che proprio quel suo modo di essere naturale, schietta e disinvolta al centro dello studio, rende Ilary perfetta nel ruolo di padrona di casa de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi, la prima a divertirsi a L’Isola dei Famosi è lei

Ilary Blasi, è colei che ha aperto la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022 a pochi giorni dal polverone mediatico che ha travolto la sua vita coniugale e la sua famiglia. Polverone si, perché a quanto pare di polvere si tratta, e che Ilary ha spazzato via raccontando senza mezzi termini la sua visione delle cose durante l’intervista rilasciata all’amica di vecchia data Silvia Toffanin a Verissimo. Un’intervista dove la Blasi attacca anche certa stampa nazionale per aver dato per certo ciò che certo non era.

Essere sinceri con i concorrenti per esserlo con il pubblico a casa

La tv negli anni ci ha abituati a conduttori impostati, che non devono mai sbagliare una frase oppure un outfit. Conduttori che non si sono mai esposti più di tanto e che hanno sempre avuto paura di dire una parola fuori posto. E pure oggi Ilary in tv ci dice il contrario. Lei ci insegna ogni volta e in ogni contesto televisivo, che sia il Grade Fratello Vip, L’Isola dei Famosi o un’intervista a Verissimo, che non c’è miglior modo nell’approcciarsi con i partecipanti di programma, che essere se stessi. Essere sinceri con i concorrenti per esserlo contemporaneamente con il pubblico a casa.

Il non essere negli schemi che ci piace di Ilary Blasi

Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi è se stessa, così come lo è stata al timone del Grande Fratello Vip. Non nasconde quello che pensa, e se tra i concorrenti c’è un suo preferito, lei non ha timore nel dirlo. Ilary è la prima a divertirsi quando conduce un programma. Con il suo modo di essere, ci dice che è quella la ricetta giusta per far divertire il pubblico a casa.

Il suo essere vera davanti alle telecamere ci fa capire che non bisogna per forza essere a tutti i costi politicamente corretti o mettere in atto alla lettera il bon-ton del conduttore perfetto per essere dei bravi conduttori televisivi, Ilary questo lo sa, come sa bene che è lei a decidere quando dire: “basta, il gioco finisce qui”.