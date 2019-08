Come vi abbiamo anticipato da queste colonne, nella prossima stagione televisiva ci sarà una bella novità, il gradito ritorno di “Giochi senza Frontiere”, che avrà il nome di “Eurogames”, al cui timone ritroveremo Ilary Blasi coadiuvata da Alvin!

Pronto ai nastri di partenza Eurogames, il nuovo show di canale 5

Sono passati un bel po’ di anni, ma lo spirito del programma rimane lo stesso: diverse nazioni si misureranno in molte prove sportive e buffe al fine di guadagnarsi la vittoria. Una sorta di “olimpiade” televisiva che avrà un giudice d’eccezione Yuri Chechi, medaglia d’oro olimpica del 1996.

Al timone, Lady Totti e Alvin che hanno già lavorato assieme nei programmi “Top of the Pops” e “Cd:Live”. “Attention: trois, deux, un…”. Fischio d’inizio! Era questa la frase, in francese, pronunciata da Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi, indimenticabili arbitri ufficiali di “Giochi senza frontiere”, che dava il via a ciascuna delle prove.

Questa volta la figura del giudice è affidata al ginnasta Yuri Chechi che dovrà destreggiarsi nel giudicare le varie prove tra piscine e percorsi ad ostacoli.

Eurogames anticipazioni: in cosa consiste il nuovo programma Mediaset?

Nell’ immenso capannone a Cinecittà World, a mezz’ora da Roma, c’è il quartier generale di “Eurogames”, la versione 2.0 di “Giochi senza frontiere” che Mediaset sta preparando per la fine di settembre. Ci sono sei Paesi in gara, che daranno vita alla nuova versione di Giochi senza Frontiere che negli anni 70 ottenne un successo stratosferico tanto da tenere incollati allo schermo circa 20 milioni di telespettatori a puntata.

Accadrà anche per Eurogames? Certo la notizia del rifacimento del programma è stato accolto con molto entusiasmo, per cui è possibile che il successo sia assicurato. Ma come si svolgeranno i giochi? Eccovi una anticipazione di quello che vedremo.

Il meccanismo del gioco di Eurogames e i Paesi coinvolti

Sono 6 i Paesi che partecipano a “Eurogames“: Italia, Spagna, Grecia, Germania, Polonia e Russia. Ogni Paese schiera una squadra di 10 atleti diversa in ognuna delle 6 puntate. L’età prevista per i giocatori è dai 18 anni ai 50 anni è non è necessario essere super campioni, ma avere un minimo di agilità e tanta voglia di divertirsi!

La location scelta per ospitare i sei Paesi è l’Italia, in una grande arena costruita a Cinecittà World che rappresenta il Circo Massimo (l’ambientazione sarà quella dell’antica Roma).

In ogni puntata ci sono 9 giochi: 3 sono fissi e 6 cambiano e l’arena può ospitare un migliaio di spettatori.

I giochi fissi (quelli che vedremo per tutte le sei puntate)

I giochi fissi, come dicevamo sono tre:

ll “fil rouge” (una sorta di percorso con tubi, ostacoli, scivoli),

(una sorta di percorso con tubi, ostacoli, scivoli), La “ ball” (una enorme palla trasparente dentro la quale il concorrente deve camminare)

(una enorme palla trasparente dentro la quale il concorrente deve camminare) Il “muro” (una parete inclinata con delle sbarre da scalare).

Tra le novità tecnologiche, l’uso di droni e di telecamerine GoPro per le riprese.

Nelle puntate inoltre ci saranno altri sei giochi che cambieranno di puntata in puntata. Insomma, lo spirito goliardico del programma sarà lo stimolo giusto per rimanere incollati allo schermo. Il tutto condito dalla freschezza e spontaneità della conduttrice e di Alvin, suo fedele alleato…