Reduci da una lunga pausa dalla TV, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi debuttano al primo posto nelle classifiche Netflix e Prime Video, con i loro nuovi progetti.

Ilary Blasi é prima su Netflix

Sulle piattaforme di streaming del momento, Netflix e Prime Video, é partita la trasmissione dei nuovi lavori di Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi, dopo la lunga assenza delle artiste dalla TV. Mentre tra i loro fan c’é chi -in particolare via social e nel web- si dice speranzoso in un ritorno delle beniamine al timone dei format più celebri condotti in passato – si ricordino Grande Fratello Vip per la Blasi e L’Isola dei famosi per la Marcuzzi- Ilary e Alessia mettono a segno un nuovo ed importante successo.

"Ora è arrivato il momento di parlare di ME".

Ilary, la nuova serie sulla vita di Ilary Blasi, è ora disponibile, solo su Netflix. pic.twitter.com/YctMWip8q5 — Netflix Italia (@NetflixIT) January 9, 2025

Ilary Blasi ha rilasciato su Netflix il nuovo progetto a sua prima-firma, sequel del docufilm Unica. In un composit della docu-serie di 5 episodi la voce narrante mostra la verità della sua vita nei vari aspetti agli spettatori, tra up & down, luci e ombre. Il lavoro non si pone accento di attenzione sull’ex di Ilary Blasi, Francesco Totti, e il naufragio del loro matrimonio, ma é un focus sulla personalità della stessa protagonista. Tuttavia, nella serie, non può mancare il capitolo dedicato alla nuova relazione amorosa di Ilary, con Bastian Muller, con cui la conduttrice sembra aver riscoperto l’amore e ritrovato la serenità. Il progetto dà spazio, poi, ai nuovi salti di formazione e di qualità professionali della voce narrante. In particolare Ilary annuncia di essersi iscritta all’università e che il suo obiettivo é ora quello di studiare per conseguire la laurea in criminologia.

La serie, intanto, si classifica al primo posto su Netflix, sorpassando la seconda stagione di Squid Game al debutto nella classifica della piattaforma di inizio gennaio 2025.

Il retroscena tra le curiosità

Tra gli highlights nella serie non mancano momenti divisi tra tensione e ilarità, legati anche al nuovo impegno universitario di Ilary. Ad aiutare la conduttrice a superare il test di ammissione al corso di laurea di criminologia è stata la collega e amica Federica Sciarelli, storica timoniere di Chi l’ha visto. La giornalista non a caso figura anche nel trailer della serie su Netflix e in uno degli episodi la vediamo mentre interroga la Blasi.

Menzionando la conduttrice di Chi L’ha Visto?, Ilary si sbottona sul retroscena del sodalizio di studi: “Lei è la numero uno. La seguo sempre ma non so se riuscirei a rimanere lucida come lei. Io poi mi faccio prendere un po’ dal matto, quindi potrei dire in diretta cose che non vanno bene”. Parlando della laurea in criminologia in divenire la Blasi conclude con una battuta, con la sua inconfondibile ironia: “Con questa cosa della laurea mi so’ rovinata, ora tutti a chiedermi ‘quando ti laurei’, oddio le aspettative…”.

Alessia Marcuzzi primeggia su Prime Video

Tra i grandi debutti, va poi menzionato il progetto di Alessia Marcuzzi. Su Prime Video è partita la messa in onda di Red Carpet Vip Al Tappeto, il nuovo programma della Marcuzzi, debuttato al primo posto nella classifica della piattaforma di streaming di inizio gennaio 2025. La trasmissione sembra aver conquistato il cuore del pubblico, complici il commento dal tono comico di Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band e la partecipazione dei concorrenti. Si tratta di cinque vip e numerose bodyguard. Ma chi sono i concorrenti di Red Carpet – Vip al Tappeto? Ebbene, la rosa dei vip concorrenti al format di Alessia Marcuzzi vede in gioco: Elettra Lamborghini, Valeria Marini, Melissa Satta, Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio.

Nel celebrity game in streaming delle guardie del corpo – coordinate da Alessia Marcuzzi – dovranno assicurarsi che arrivino, elegantissimi, alla limousine al loro servizio, senza mai uscire dal tappeto rosso. Non mancheranno ostacoli e sabotatori per i concorrenti in corsa.

Le bodyguard chiamate al servizio delle celeb? Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato. Nel gioco ciascuno errore costerà un bodyguard, in un crescendo di competizione ad alto tasso di ironia. Ma chi riuscirà a portare a termine la mission, senza farsi vincere dai disturbatori? Vincerà, dunque, la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale, senza intoppi.