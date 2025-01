Dopo “Unica” in cui aveva raccontato la sua separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi torna su Netflix con la nuova docu-serie “Ilary“, prodotta da Banijay Italia e disponibile dal 9 gennaio. Composta da cinque episodi, farà scoprire al pubblico la nuova vita della conduttrice o per meglio dire la sua rinascita. Accanto a lei le amiche, la famiglia e il compagno Bastian che si mostra per la prima volta.

Intervista a Ilary Blasi, dal 9 gennaio su Netflix con Ilary

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Ilary Blasi. Che la simpatia sia la sua arma vincente lo si capisce da subito. Prima di iniziare l’intervista, la conduttrice è esplosa in una fragorosa risata dopo essersi accorta (dopo 2 ore) dove si trovava il monitor su cui potersi rivedere. Un siparietto che è servito per stemperare quella tensione che ogni intervista inevitabilmente porta con sé.

In “Ilary” Ilary Blasi si mostra al pubblico per quella che è, una donna determinata, ambiziosa, alla ricerca di nuovi stimoli e traguardi. Nella sua seconda fase della vita dopo la separazione dall’ex capitano della Roma Francesco Totti ad essere determinanti sono stati soprattutto gli affetti: “Quella che vedrete sono sempre io, solo che voi l’avete vista in due versioni diverse con argomenti diversi. L’amicizia è un valore fondamentale nella mia vita. Ho sempre dato peso e molto spazio alle amiche, ho cercato in questi anni di non perdere i contatti nonostante avessi una vita diversa dalla loro. Mi sono trasferita fuori Roma molto presto, mi sono sposata presto, sono diventata mamma presto a differenza delle mie amiche”.

Dopo la separazione, Ilary Blasi ha ritrovato la serenità accanto a Bastian. Un incontro avvenuto per caso ma che le era stato profetizzato da una cartomante: “Non so se ci sia una coincidenza ma poco prima di partire incontro casualmente Bastian in aeroporto. In quel momento a tutto pensavo tranne che ad incontrare una persona”.

Insieme ormai da quasi due anni, Bastian vive a Francoforte. Lui tedesco, lei italiana. La prima domanda che sorge spontanea è: ma come comunicheranno? Ebbene, nella docu-serie Ilary il pubblico scoprirà anche questo aspetto della loro relazione.

Ilary Blasi ha dovuto prendere ripetizioni di lingua inglese come ci ha confidato: “Avevo studiato l’inglese sui banchi di scuola. E’ sempre stata una lingua che mi piaceva e amavo l’idea di poter sapere un’altra lingua. Avevo fatto anche dei corsi: ogni estate andavo di pomeriggio da una signora e mentre ero incinta di Isabel ho seguito un altro corso…insomma ho cercato di assimilare l’inglese il più possibile. Con Bastian ho messo in atto quel poco che sapevo, anche perché era l’unica lingua per poter comunicare a parte il traduttore ovviamente”.

In questo viaggio, in un episodio fa la sua comparsa anche Federica Sciarelli. Eh sì perché Ilary Blasi è una fan sfegatata di “Chi l’ha visto” di cui non si perde una puntata. Quando le chiediamo se pensa in futuro di poter condurre un programma di cronaca nera, sorride e dice: “L’idea mi piace ma non penso di essere in grado”. Nella docu-serie non mancano poi i viaggi: da quello con le amiche a Ponza fino a quello a Tokyo per il firmacopie di “Unica”. E proprio in Giappone, Ilary ci ha lasciato un pezzetto del suo cuore: “E’ una cultura completamente diversa dalla nostra, ho apprezzato la loro riservatezza, la loro pulizia, la loro educazione ma soprattutto il loro cibo. Ho unito l’utile al dilettevole”.

Tra le amiche di Ilary Blasi c’è anche Michelle Hunziker. E’ un’amicizia profonda quella che lega le due conduttrici: “Io e Michelle ci conosciamo da parecchio tempo ma ci siamo avvicinate molto nell’ultimo periodo. Siamo completamente diverse però in qualche modo le nostre vite si sono incrociate vuoi perché facciamo lo stesso lavoro vuoi anche perché mia figlia Isabel ha quasi la stessa età delle sue due figlie. E poi ci siamo ritrovate ad essere single insieme…la vita è fatta anche di coincidenze insomma”.

Se finora Ilary ha dato prova di essere eccezionale in tutto ciò che fa davanti alle telecamere, c’è però un campo in cui ha faticato parecchio. E’ quello della cucina in cui Ilary sembra davvero negata anche se nella docu-serie si fa aiutare: “Io non cucino spesso anzi forse pochissimo. In realtà io però amo cucinare, mi diverte e mi rilassa. La cucina nella mia vita è stata sempre presente a partire dalla mia bisnonna e da mia nonna. La teoria ce l’ho tutta”.