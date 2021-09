Ilary Blasi a Verissimo ha suggellato il debutto di domenica pomeriggio di Silvia Toffanin. Grazie alla conduttrice le due ex letterine di Passa Parola hanno ricordato i loro esordio televisivo. Sono passati 20 anni dall’inizio della loro amicizia. Proprio in merito a ciò la conduttrice di Star in the Star ha svelato che conosce più la Toffanin che Totti perché il marito lo ha incontrato qualche mese dopo aver legato con Silvia. Ecco cosa è successo durante l’intervista in onda domenica 19 settembre 2021 su Canale 5.

Ilary Blasi a Verissimo: la carriera e i nuovi progetti

Ilary Blasi è corsa a Verissimo per inaugurare con l’amica e collega la nuova collocazione nel pomeriggio della domenica del programma della Toffanin. Peccato però che la Blasi, come svelato dalla conduttrice di Verissimo, abbia rischiato di non esserci. Colpa di un treno sbagliato, di un orario dimenticato o memorizzato errato, Ilary ha proprio perso il treno e ha dovuto fare di tutto per poter raggiungere gli studi in tempo.

Durante l’intervista le due amiche hanno avuto modo di scherzare insieme, parlare del loro debutto, riguardando insieme alcuni filmati. In questo preciso momento la Blasi, facendo un paio di conti, ha compreso di conoscere la Toffanin da più tempo del marito. Il motivo? La Toffanin e la Blasi hanno iniziato a lavorare insieme nell’autunno del 2001. Ilary e Francesco si sono incontrati, invece, a marzo 2002.

Silvia Toffanin ha mandato in onda inoltre il balletto con cui la Blasi ha debuttato, in prima serata, con Star in the Star facendole ammettere di essersi sentita una vera e propria diva.

L’intervista è proseguita in modo scanzonato. Ilary ha avuto modo di parlare dei giudici del nuovo programma svelando di avere una certa affinità con Claudio Amendola, di ritenere molto autorevole il giudizio di Marcella Bella e di divertirsi un sacco con Pucci.

Per concludere Ilary Blasi ha svelato che l’avventura al timone del nuovo programma è stato uno dei tanti rischi che ha voluto correre. Si annoia subito e le piace buttarsi in cose nuove a capofitto.

Verissimo: il video Mediaset con l’intervista integrale a Ilary Blasi