Il Volo, il trio di cantanti nato nel celebre programma “Ti lascio una canzone” quest’anno festeggia 10 anni di carriera e per l’occasione li celebreranno con imperdibile show trasmesso in prima serata su Canale 5. Ecco quando e le prime anticipazioni.

Il Volo, lo speciale 10th Anniversary su Canale 5

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, i tre cantanti de Il Volo in occasione dei primi dieci anni di carriera hanno deciso di ritornare lì dove tutto è iniziato. Nati, musicalmente parlando, nel 2009 durante il talent show “Ti lascio una canzone“, i tre ragazzi hanno letteralmente spiccato il volo diventato nel giro di pochi anni una delle realtà musicali italiani più amate al mondo.

Non si contano, infatti, i milioni di dischi venduti e i riconoscimenti conquistati in tutto il mondo condividendo il palcoscenico con star del calibro di Barbra Streisand. Un successo straordinario per questi tre giovani ragazzi che sono riusciti a proporre sul panorama musicale mondiale un mix di musica che spazia dal pop al moderno, dalla musica tradizionale alla lirica.

Il Volo cantanti: 10 anni di carriera in una notte su Canale 5

Ad annunciare il concerto – evento 10th Anniversary sono stati proprio i tre cantanti che sul profilo social hanno condiviso il trailer dello show che verrà trasmesso in esclusiva in prima serata su Canale 5. Al momento non è ancora stata decisa la data di messa in onda, ma con molta probabilità il concerto andrà in onda nel mese di Ottobre.

Lo show altro non è che il concerto inaugurale che ha visto i tre tenori de Il Volo dare il via alla tournée celebrativa per i 10 anni lo scorso 16 giugno da Cava del Sole di Matera. L’evento, ripreso per l’occasione dalle telecamere, sarà trasmesso anche sulla PBS, rete televisiva nazionale americana, mentre in Italia spetterà a Canale 5.

In realtà non è la prima volta che Canale 5 punta sui tre cantati de Il Volo; già in passato la rete Mediaset ha trasmesso “Il Volo – Una Notte Magica -Tributo ai Tre Tenori”, la serata evento dedicato a Josè Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti, senza dimenticare lo speciale House Party.

Quando in Tv lo speciale “Il Volo”

Siamo in grado di anticiparvi che lo speciale dedicato a “Il Volo” andrà in onda in prima serata su Canale 5 martedì 19 novembre 2019.

Il Volo, 10th Anniversary: il trailer