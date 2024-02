Neanche il brutto tempo ferma la mitica banda di VivaRai2! In questo ultimo giorno di febbraio, Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari e tutto il cast, con ospite speciale Il Volo, fa risplendere il Foro italico con musica e ironia nonostante la pioggia. Ecco che quindi si legge, e ovviamente si commenta, la rassegna stampa del giorno.

Il Volo questa mattina da Fiorello a Viva Rai2! Nessuno scioglimento del gruppo musicale

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che dal 2009 formano il trio musicale de Il Volo, questa mattina sono stati ospiti da Rosario Fiorello a Viva Rai2!

I cantanti hanno voluto rassicurare i fan in merito alle voci su un possibile scioglimento del gruppo musicale. Tra una “Grande amore” più o meno sussurrata, una bellissima coreografia su “Capolavoro” e una rivisitazione de “La Turandot” di Puccini, i tre artisti hanno scherzato sulle finte voci di scioglimento “L’atomo è divisibile ma noi no”.

🎶 E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

E come se, tu fossi l’unica luce a dare un senso

@ilvolo @Fiorello @fabriggio @MauroCasciari #VivaRai2 #IlVolo #RaiPlay

L’ironia di Rosario Fiorello sullo scioglimento de Il Volo

Mentre sui social del trio emergono indizi che fanno immaginare un prossimo importante annuncio, il padrone di casa di Viva Rai2!, Rosario Fiorello assicura con la sua solita ironia “ma certo che smentiamo, loro sono unitissimi! Non sono mica un iceberg qualunque che si scioglie così”.

La storia de Il Volo

Il Volo è un gruppo musicale italiano composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. La loro musica spazia tra il pop e la musica lirica, dando vita a un genere che spesso viene definito come “pop operatico” o “popera”. Il trio ha guadagnato fama internazionale per la loro potente vocalità e le loro esibizioni emotive.

La storia del gruppo inizia nel 2009, quando i tre cantanti si sono incontrati durante la partecipazione al talent show italiano “Ti lascio una canzone”, trasmesso su Rai 1. Nonostante si siano presentati come solisti, i produttori dello show hanno deciso di unirli in un trio per una performance. La loro esibizione ha avuto un successo immediato, portando alla decisione di formare il gruppo che sarebbe stato successivamente chiamato Il Volo.

Nel 2010, Il Volo ha firmato un contratto con la Universal Music e ha pubblicato il loro primo album, intitolato semplicemente “Il Volo”. L’album ha riscosso un grande successo in Italia e in altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, dove hanno fatto la loro comparsa in popolari programmi televisivi come “The Tonight Show with Jay Leno” e “The Ellen DeGeneres Show”.

Da allora, Il Volo ha pubblicato diversi album, tra cui “We Are Love” (2012), “Grande Amore” (2015) e “Musica” (2019), consolidando il loro successo a livello internazionale. Hanno collaborato con artisti di fama mondiale, esibendosi in numerosi paesi e partecipando a eventi di grande prestigio.

Nel 2015, Il Volo ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Grande Amore”, vincendo il primo premio. La vittoria a Sanremo ha ulteriormente accresciuto la loro popolarità in Italia e ha aperto nuove porte a livello internazionale. La canzone “Grande Amore” è diventata un successo internazionale, simbolo del loro stile musicale che unisce l’opera popolare al pop contemporaneo.

Oltre alla loro carriera musicale, i membri de Il Volo si sono distinti per il loro impegno in cause benefiche e per la loro capacità di portare la musica italiana nel mondo, diventando ambasciatori della cultura e del talento italiani all’estero.

La storia de Il Volo è segnata dal loro talento eccezionale, dalla passione per la musica e dall’impegno costante a mantenere vive le tradizioni musicali italiane, reinterpretandole in chiave moderna e rendendole accessibili a un pubblico globale.