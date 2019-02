Il viaggio di Kilimangiaro 2019: anticipazioni di domenica 3 febbraio

Torna l’appuntamento con “Il viaggio di Kilimangiaro” su Rai 3: scopriamo anticipazioni, ospiti e temi della puntata di domenica 3 febbraio

Tutto pronto per una nuova puntata de “Il viaggio di Kilimangiaro“ il programma condotto da Camila Raznovich torna su Rai3. Ecco le anticipazioni e tutti gli ospiti della puntata in onda domenica 3 febbraio 2019.

Kilimangiaro su Rai 3: puntata 3 febbraio 2019

Domenica 3 febbraio 2019 alle ore 15.30 andrà in onda un nuovo appuntamento de “Il viaggio di Kilimangiaro”, il programma dedicato ai viaggi e alla scoperta condotto da Camila Raznovich su Rai3. Come sempre al centro del programma il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia.

Ospiti speciali di questa settimana l’architetto Michele De Lucchi e gli arrampicatori Laura Rogora e Stefano Ghisolfi. Poi in collegamento dal Sud America ci saranno Lorenzo e Beatrice, una coppia romana pronta a raccontare ai telespettatori i loro viaggi in salita: ossia un giro del mondo in 365 giorni che attraverserà le montagne più alte di ciascun continente. Successivamente sarà ospite in studio un rappresentante dell’UNHCR, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, grazie al quale sarà illustrata la nuova campagna “Mettiamocelo in testa” per garantire l’istruzione delle bambine rifugiate.

Prosegue poi il giro dei borghi italiani di Mario Tozzi. Il geologo questa settimana ci porterà alla scoperta di Massa Martana in Umbria. Spazio poi alla cuoca Rosa che, durante la puntata, cucinerà alcuni piatti della tradizione italiana in Cina, mente con il linguista Giuseppe Antonelli si intraprenderà un “viaggio letterario” tra le parole di un famoso libro famoso. Come sempre poi spazio all’attualità con la rubrica “Diario del mondo” con la giornalista Cristina Guerra.

Possono mai mancare poi le classifiche del Kilimangiaro? Questa settimana la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà i “viaggi dell’armonia”. Spetterà poi al pubblico da casa votare il loro viaggio preferito tramite la pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.

Infine la parte finale del programma è come sempre dedicata ai documentari realizzati dai film-maker del Kilimangiaro. Questa settimana potremo ammirare: i grattacieli di Singapore, Santo Domingo, una delle città più antiche dei Caraibi, la Dalmazia nella penisola balcanica, la natura della Nuova Caledonia, i parchi più belli degli Stati Uniti, Buenos Aires, le paradisiache Isole Fiji e la Contea di Donegal i Irlanda.