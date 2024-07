Come già anticipato – a partire da venerdì 19 luglio – i fans de La Rosa della Vendetta non troveranno più ad attenderli i loro beniamini su Canale 5. I vertici Mediaset hanno infatti deciso per una pausa estiva della soap turca con Murat Unalmis, ed optato per la messa in onda della seconda stagione a partire da metà settembre. Tuttavia per gli appassionati di trame turche, quest’estate si preannuncia particolarmente ricca: la rete ammiraglia Mediaset ha infatti deciso di puntare sui migliori film Made in Turchia.

I film turchi protagonisti dell’estate di Canale 5

La Turchia si sta rivelando una miniera d’oro per Mediaset dal punto di vista cinematografico e seriale. Le vicende turche, sempre ricche di colpi di scena, hanno saputo dimostrare di avere tutte le caratteristiche per conquistare i fans italiani. Per questo motivo i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di puntare – oltre alle serie tv – anche sui film.

Approfittando della pausa estiva de “La Rosa della Vendetta” Mediaset ha così deciso di proporre il venerdì sera alcune delle migliori pellicole turche, che vedono spesso protagonisti volti ormai noti al pubblico italiano.

My Son, il film turco con Kivanc Tatlitug

Ad aprire la serie dei film turchi del venerdì su Canale 5 sarà “My Son“. Il prossimo 19 luglio a partire dalle 21:35 circa sarà trasmesso il film il cui titolo originale è Hadi be Oglum. L’attore protagonista è un volto ben noto in Italia: si tratta di Kivanc Tatlitug, che abbiamo già visto nelle due serie Mediaset “La ragazza e l’ufficiale” e “Brave and Beautiful”.

La storia racconta di Alì, un padre che dedica tutta la vita al figlio Efe, un bambino con un disturbo della comunicazione. Nonostante gli sforzi però padre e figlio non riescono a comunicare. Improvvisamente però accade il “miracolo”: Efe si avvicjna a un pianoforte e inizia a suonarlo, lasciando il padre senza parole.

Second chance arriva su Canale 5

Stando ad alcune indiscrezioni il secondo appuntamento del venerdì sera con i film turchi dovrebbe vedere la messa in onda di “Second chance“, la pellicola che ha come protagonisti Nurgul Yesilcai – che veste i panni di Yasemin – e Ozcan Deniz, che interpreta Cemal. Nel cast troviamo poi Afra Saracoglu – la giovane Cicek – e Mesut Can Tomay, che sarà Mahmut nel film.

Si tratta di attori e attrici ancora sconosciuti al pubblico italiano, visto che non appaiono nelle altre soap opera o serie turche già andate in onda su Mediaset, ma siamo pronti a scommettere che sapranno conquistare subito il cuore dei fans.

Film e serie tv turche nell’estate di Canale 5

Oltre ai tanti film che arriveranno a tenerci compagnia nel prime time di Canale 5 del venerdì, prosegue la messa in onda delle tante serie TV “Made in Turchia”. Sulla rete ammiraglia Mediaset il pomeriggio va in onda “Endless Love” e “The Family“, mentre Rete 4 propone al mattino “La ragazza e l’ufficiale“, “Love is in the air” e ” Everywhere I go, coincidenze d’amore“. Alle 19:47 poi, vanno in onda su Rete4 le repliche della soap “Terra Amara“, che ripropone le vicende di Züleyha e Demir Yaman a coloro che non hanno seguito la serie su Canale 5 o a chi vuole rivedere quegli episodi che per oltre un anno ci hanno tenuto con lo sguardo incollato davanti al teleschermo.

Ricca anche l’offerta Mediaset Infinity. La piattaforma gratuita – oltre a riproporre le puntate delle soap già andate in onda in streaming – offre alcune serie turche in prima visione assoluta in Italia. Tra quelle più seguite ricordiamo “If you love” e “Dreams and Realities“.