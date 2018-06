Annunci e rinvii, ma finalmente c’è la data del debutto de Il Supplente. Quando andrà in onda il programma? Ebbene il prossimo 13 giugno i telespettatori potranno finalmente vedere qualcosa di nuovo. Nonostante il debutto fosse previsto per lo scorso 16 maggio, infatti, a distanza di quasi un mese Rai 2 ha deciso di fare questo nuovo tentativo e testare i propri telespettatori. Ospiti della prima puntata saranno Mara Maionchi e Roberto Saviano.

Il Supplente, anticipazioni e ospiti: cosa accadrà in studio

A pochi giorni dalla chiusura delle scuole Rai 2 ha deciso di riportare i giovani in classe e di far vivere loro una lezione molto speciale. Quale? Quella tenuta da un personaggio famoso.

Proprio così secondo il format del programma Enrico Mentana, Roberto Saviano, Mara Maionchi e J-Ax sono entrati, senza che gli alunni lo sapessero, in una classe e sono rimasti con i ragazzi per un intero giorno.

In primis hanno tenuto una singolare lezione, poi, hanno risposto alle domande dei giovani fan e di tutti i curiosi ed infine hanno assistito insieme ai loro nuovi amici ad una vera e propria lezione scolastica. Proprio così, anche i vip sono tornati sui banchi di scuola. Dalla cattedra al banco. Il passo è stato breve, anzi, brevissimo. Come se la sono cavata i vip? Per scoprirlo bisognerà sintonizzarsi su Rai 2.

La decisione di una messa in onda, nonostante l‘anteprima della prima puntata disponibile già su Rai Play, così tardiva, ha sollevato numerose polemiche e critiche.

Il Supplente, Rai 2: le critiche

Secondo molti detrattori Rai 2 ha clamorosamente sbagliato nel programmare Il Supplente dal 13 giugno. Come mai? Ebbene le scuole sono finite. Nessuno ha voglia di sentir ancora la campanella suonare e di tornare in classe. Chi ha gli esami di maturità è concentrato su ben altro, mentre la maggior parte degli alunni è già proiettata verso le vacanza.

Insomma in poche parole: adesso come adesso la scuola non è al centro dell’attenzione dei telespettatori. Sarebbe stato meglio mandare in onda il docu-reality a settembre o a ottobre.

Il Supplente: la prima puntata

Nonostante tutto ciò cosa accadrà nella prima puntata de Il Supplente? Come si vede dal video in anteprima su Rai Play, Roberto Saviano lascerà i suoi studenti a bocca aperta.

Lo scrittore, famoso in tutto il mondo, parlerà con gli alunni della legalizzazione delle droghe leggere.

Mara Maionchi invece entrerà in un liceo linguistico statale di Milano per sostituire una professoressa di inglese. Accolta fra le risate, la giudice di X Factor ha parlato di cosa è per lei il talento e portato ai giovani alcuni esempi concreti.

La Maionchi ha parlato delle difficoltà di Gianna Nannini e di come sia iniziata la splendida carriera della rocker.