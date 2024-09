Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti: trama, cast e quando in tv

“Il Sol dell’Avvenire“, uno degli ultimi film di Nanni Moretti, arriva in prima tv. Acclamato dalla critica, questa pellicola è stata presentata al Festival di Cannes 2023 e ha ottenuto sette candidature ai David di Donatello. Vediamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda.

Il Sol dell’Avvenire: di cosa parla il film con Nanni Moretti

“Il Sol dell’avvenire” è un film del 2023 di Nanni Moretti, distribuito nelle sale in appena 500 copie. Presentato in concorso per la Palma D’oro, ha vinto due Nastri d’argento con Barbora Bobuľová (miglior attrice non protagonista) e Valentina Romani (Premio Guglielmo Biraghi). Al centro della pellicola c’è la politica, trattata con ironia, e un cast d’eccezione. Il film andrà in onda martedì 24 settembre 2024 su Rai 3 in prima serata, alle ore 21.20.

Ma di cosa parla ‘Il Sol dell’Avvenire’? Il regista Giovanni (interpretato da Nanni Moretti), è sempre meno in sintonia con il mondo che lo circonda. Al momento è impegnato con le riprese di un film ambientato nel 1956 che tratta la storia di Ennio, segretario della sezione del partito comunista di un quartiere romano. L’uomo non sa come reagire all’invio dei carri armati sovietici in Ungheria e ha idee diverse rispetto a sua moglie.

Anche la moglie di Giovanni, Paola (l’attrice Margherita Buy), è una produttrice che sta pensando di lasciarlo. A metà delle riprese, il produttore del film, pesantemente indebitato, ferma tutto e il film riprende solo grazie a nuovi produttori coreani. Per riconquistare sua moglie, Giovanni decide di cambiare il finale, un finale che però i produttori coreani amavano.

Il cast e curiosità del film

Il film è diretto da Nanni Moretti e co-scritto con Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella ed è stato prodotto da Moretti con Domenico Procacci per Sacher Film, Fandango, Rai Cinema e Le Pacte. Nella pellicola sono presenti molte citazioni ai film di Moretti e a quelli i Fellini. Le riprese si sono tenute a Roma e negli studi di Cinecittà.

Nel cast di ‘Il Sol dell’avvenire‘, oltre a Nanni Moretti, ci sono Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulòva e Valentina Romani. Nei panni di se stessi ci sono anche Jasmine Trinca, Renzo Piano, Corrado Augias, Lina Sastri e Renato Carpentieri.