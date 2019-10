Ogni anno, mettere a punto un nuovo cast per Ballando con le stelle sembra diventare cosa non semplicissima. Magari la difficoltà è anche coniugare il cachet eventuale chiesto dagli artisti e l’esigenza degli autori di mettere in piedi un programma sempre nuovo.

Milly Carlucci vuole Lino Banfi a Ballando con le stelle?

Intervistata da “La Gazzetta del Mezzogiorno”, Milly Carlucci ha rivelato quale personaggio vorrebbe portare da sempre a Ballando con le stelle. Un sogno che l’amata conduttrice di Rai 1 spera di realizzare presto.

“(…) Ci sono degli artisti molto importanti, uno dei miei più grandi desideri è avere Lino Banfi, anche come ospite di una puntata. Ma non ci sono mai riuscita“.

E chissà che Nonno Libero di Un medico in famiglia, ora anche ambasciatore dell’Italia all’Unesco, non decida, dietro esplicita richiesta della trasmissione Rai, di prendere parte a Ballando con le stelle 2020, anche se solo per una sera o a titolo di ballerino per una notte.

Milly Carlucci ha parlato di Lino Banfi rispondendo alla domanda del quotidiano, che ha raccolto le parole della presentatrice prima di Ballando on the road, i nuovi casting previsti ad Altamura, in Puglia, per i prossimi 2 e 3 novembre 2019.

Quando inizia Ballando con le stelle 2020?

Ballando con le stelle 2020 è la quindicesima edizione del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La conduttrice, che prepara anche il debutto del nuovo show Il cantante mascherato, è confermata nel cast della trasmissione prodotta da Ballandi.

Ancora una volta, i giudici saranno Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Prima del debutto, ufficialmente fissato per sabato 28 marzo 2020, quattro saranno le puntate pomeridiane dedicate a Ballando on the road.

Gli appuntamenti itineranti saranno preceduti anche da una versione web dei casting, disponibile già da febbraio 2020 su RaiPlay, la rinnovata app della Rai che mette a disposizione degli utenti vari contenuti in streaming on demand.