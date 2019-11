Questo matrimonio s’ha da fare? Nella nuova puntata de Il Segreto, in tv nel pomeriggio di oggi, domenica 3 novembre 2019: Francisca ha messo in dubbio i buoni propositi di Fernando, credendo che l’uomo non abbia fatto ritorno a Puente Viejo soltanto per le nozze. Intanto, Meliton e Onesimo hanno litigato per Saturnia: tra i due, chi avrà la meglio in qualità di corteggiatore? Rivediamo la puntata intera de Il Segreto, nel nuovo video Mediaset ufficiale con l’episodio di oggi.