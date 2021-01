Quando si parla della rete ammiraglia del Biscione sembra che le polemiche siano sempre dietro l’angolo, e l’ultima decisione ha suscitato non pochi nervi testi tra gli appassionati della soap spagnola Il Segreto. La telenovela, arrivata ormai a circa venti puntate dal gran finale, a partire da oggi, 25 gennaio 2021, non andrà in onda. Al suo posto troviamo DayDreamer, con una versione mini-puntata che prenderà il posto della seguitissima soap ambientata a Puente Viejo.

Il Segreto non in onda: quando rivedremo la Soap su Canale 5?

Gli appassionati delle vicende che in questi anni hanno interessato Donna Francisca e Raimundo potranno comunque vedere come andrà a finire Il Segreto, anche se per farlo dovranno rimanere incollati davanti allo schermo la domenica pomeriggio.

Nei giorni infrasettimanali, infatti, DayDreamer, in versione mini, prende il posto della soap. Non solo quindi Il Segreto non va in onda oggi, ma non lo vedremo neppure domani o dopodomani. L’appuntamento con la soap spagnola è confermato per la domenica pomeriggio alle ore 14.15, sempre su Canale 5. Intanto prosegue invece su Rete4 la programmazione che vede le primissime puntate della soap.

Delusione anche per i fans di DayDreamer

Se in un primo momento i fans di Canem e Sam avevano gongolato alla notizia che DayDreamer avrebbe preso il posto de Il Segreto, cancellato nella programmazione dal lunedì al venerdì, ben presto hanno dovuto ricredersi. Le mini-puntate da venti minuti ciascuna infatti serviranno come trampolino di lancio a Pomeriggio 5 (che sembra faticare a decollare).

Insomma, sembra proprio che la decisione di Canale 5 di cancellare il Segreto abbia procurato solo malumori da ogni parte, sia negli appassionati della serie di DayDreamer – Le ali del sogno, sia in tutti coloro che avevano già iniziato il conto alla rovescia per conoscere il gran finale della soap spagnola.

La programmazione era appena ripartita, dopo una lunga pausa legata alle festività natalizie, e già subisce una nuova battuta d’arresto che siamo certi non porterà certo il buonumore tra gli appassionati delle vicende di Puente Viejo: le polemiche soprattutto sui social, non tarderanno ad arrivare.

Nel frattempo, se volete rivedere le ultime puntate trasmesse dalla rete ammiraglia Mediaset, potete trovare tutte le repliche in streaming a questo link.