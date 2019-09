Il ricatto continua? La puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 11 settembre 2019, ha acceso i riflettori sul ricatto che Alvaro sta perpetrando ai danni di Antolina. Ma, in ultima battuta, la donna accetterà o no di cedere alle pressioni? Intanto che si decida il da farsi, Elsa ha chiesto al dottore quale sia la causa che ha portato la nemica a farle visita. Ecco, allora, il nuovo video Mediaset in streaming on demand, completo dell’intera puntata de Il Segreto di oggi.