La varicella è arrivata in città. Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 27 giugno 2019, Elsa ha offerto il suo aiuto al dottor Zabaleta per prendersi cura degli ammalati in sua assenza. Intanto, a Puente Viejo gran parte dei cittadini ha reagito all’epidemia procurando tutto il necessario del caso per continuare ad accudire i bisognosi. Ecco qui, in apertura, il video Mediaset con l’intero episodio e tutte le nuove scene della soap opera, da consultare in streaming on demand. Qui, nel link, anche le anticipazioni sulle trame delle puntate spagnole, in arrivo prossimamente anche qua in Italia.