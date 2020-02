Arriva una brutta notizia per i fan della storica soap opera Il Segreto. Dopo nove lunghissimi anni la trasmissione nata dalla penna di Aurora Guerra è pronta a chiudere i battenti. La notizia, che giunge direttamente dalla madrepatria della soap, mette in evidenzia come la finalissima sia stata già scritta. Presto avremo modo di conoscere le battute finali e di salutare per sempre i nostri amici di Puente Viejo che hanno intrattenuto il pubblico spagnolo con più di 2300 episodi.

Cancellato Il Segreto: la decisione di Antena 3

Antena 3 ha preso la ferma decisione di non proseguire Il Segreto e l’annuncio è arrivato proprio il giorno dopo il compleanno della soap. A quanto pare la 13esima stagione non si farà. Il motivo di questa interruzione, che sicuramente struggerà il cuore dei telespettatori, è da ricercarsi nel basso numero di ascolti. Con il tempo sempre meno persone si sono mostrate interessate alle vicende di donna Francisca e dei suoi compaesani.

Il finale di stagione, però, si prospetta intrigante grazie al ritorno di alcuni iconici personaggi che hanno fatto la storia de Il Segreto. Come ben sappiamo, qualche mese fa, la soap opera iberica ha fatto un grosso balzo temporale cambiando praticamente i volti e la storyline della trasmissione.

L’atto finale de Il Segreto: si stima per il 2021

Ancora non è dato sapere quando andrà in onda l’ultimo atto ma quel che è certo è che sarà leggendario. Più o meno le cose dovrebbero concludersi nel 2021. Abbiamo riso, abbiamo pianto e ci siamo emozionati davanti alle puntate sempre avventurose e mai noiose di questa soap opera spagnola che ha scavalcato i confini della sua terra d’origine.

Il Segreto, infatti, ha conquistato un bel numero di fan non solo in Italia ma anche in oltre 60 paesi internazionali. Tutte le cose hanno un inizio e una fine, ed ecco che dopo 9 anni e più di 2300 episodi dovremmo prepararci a dire addio a Puente Viejo e ai suoi iconici abitanti che resteranno comunque nel cuore dei telespettatori.