Mentre gli spettatori italiani assistono alle repliche della prima stagione de Il Segreto, il 20 maggio 2020 l’emittente iberica ha trasmesso la puntata numero 2325, ovvero l’ultima della celebre telenovela che negli anni ha saputo conquistare una larga fetta di pubblico.

Certamente il finale de Il Segreto ha lasciato un po’ di amaro in bocca per la tragica fine di Francisca e Raimundo, che proprio poco prima che il sipario calasse definitivamente su Puente Viejo, sono rimasti vittime di una tremenda esplosione.

Indubbiamente nel paesino immaginario che ha fatto da sfondo alla soap la dark lady ed il consorte si sono trovati molte volte in pericolo, prima a causa dell’annunciata inondazione della diga, poi a seguito dell’incendio appiccato da Fernando Mesia. Ogni volta però sono riusciti a salvarsi in extremis, mentre stavolta per loro non c’è scampo.

Anticipazioni spagnole Il Segreto sul gran finale

Donna Francisca è stata senza ombra di dubbio, uno dei personaggi cardine della soap spagnola. Presente fin dagli esordi sarà proprio lei a rivelare in punto di morte quale sia il vero segreto di Puente Viejo, con passaggi carichi di emozioni intense in cui la matrona ripercorre tutti i momenti salienti della telenovela.

Attraverso i suoi ricordi potremo rivedere Pepa e Tristan, Soledad, Juan, Gonzago e molti altri personaggi che hanno conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

Ma come già annunciato dalla produzione spagnola tutte le storyline avranno un loro esito e non saranno lasciati conti in sospeso. E mentre qui da noi cresce la curiosità per sapere quale finale è stato scritto per Rosa, Marta ed Adolfo, e cosa accadrà alla rivoluzionaria Alicia Urrutia, in Spagna Il Segreto ha già chiuso i battenti.

Se per seguire le ultime vicende di El Secreto de Puente Viejo sugli schermi di Canale 5 dovremo attendere la fine dell’anno (o forse addirittura l’inizio del 2021) potremo rendere più piacevole l’attesa in compagnia di tanti personaggi del passato, che la rete Mediaset ripropone con le repliche de Il Segreto.

Nel frattempo potremo anche cercare di scoprire aneddoti e curiosità sulla soap spagnola. L’appuntamento, cari amici lettori, è quindi per la prossima settimana, quando vi sveleremo altre news su Il Segreto.