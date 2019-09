Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano importanti cambiamenti all’interno dell’amata soap opera. Nei prossimi episodi, che saranno trasmessi qui in Italia, vedremo un incendio distruggere buona parte di Puente Viejo. Molti personaggi saranno costretti a fuggire e tra essi anche Francisca, Raimundo, Severo, Maria, Irene e Mauricio. Dopo questa tragedia, assisteremo ad un enorme balzo temporale e la soap sarà catapultata direttamente nel 1930. Ecco come si concluderà questo capitolo.

Anticipazioni Il Segreto, trame spagnole: Fernando impazzisce e incendia Puente Viejo

Dopo aver lottato per salvare il villaggio dall’inondazione, i nostri protagonisti de Il Segreto si ritroveranno a fare i conti con una nuova minaccia. Fernando, delirante, appiccherà un enorme incendio per le vie di Puente Viejo ed anche la Casona sarà invasa dalle fiamme cocenti. Per fortuna tutti coloro che saranno presenti nell’abitazione riusciranno a scovare una via di fuga verso la foresta.

Maria, invece, affronterà il Mesia il quale getterà la spugna e confesserà tutti i suoi crimini. La Castaneda apprenderà che la sua paralisi, la morte dell’infermiera Vilches e l’incendio devastante sono tutte opere del figlio di Olmo. L’uomo confesserà anche di non aver tollerato il fatto che la Castaneda abbia deciso di ricucire il rapporto con Gonzalo e di tornare a Cuba con i bambini.

Il Segreto, anticipazioni spagnole. Addio a Francisca e Raimundo: la matrona sorprende Mauricio

Successivamente, vedremo partire Francisca e Raimundo. La coppia si trasferirà nella capitale spagnola, ma prima di andar via la matrona sorprenderà il suo fidato capomastro. Nel dettaglio, la Montenegro gli consegnerà un biglietto per permettere all’uomo di ricongiungersi con Fe a Montevideo.

Molto commovente sarà anche l’addio di due grandi amici: Carmelo e Severo. Quest’ultimo, insieme a sua moglie Irene e al figlio, andranno via da Puente Viejo per sempre. A rimanere saranno alcuni storici personaggi de Il Segreto tra cui Matias. Marcela non apprezzerà la decisione di suo marito di rimanere ancora al villaggio.

Detto ciò, si chiuderà un’epoca fatti di morti, addii ma anche di nascite e tanta gioia. Presto conosceremo dei nuovi personaggi che ci terranno compagnia nella nuova avventura che si preannuncia avvincente.