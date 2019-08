Continuano le avventure de Il Segreto e le anticipazioni settimanali da lunedì 2 a venerdì 6 settembre annunciano dei grossi colpi di scena che lasceranno i telespettatori a bocca aperta. Finalmente viene alla luce il crudele abuso subito da Julieta per mano dei due perfidi Molero. Fe, invece, è pronta a dire addio per sempre a Puente Viejo. Leggiamo le trame dei prossimi appuntamenti.

Anticipazioni Il Segreto: una notizia sconvolgente

Carmelo e Julieta riescono a convincere ancora una volta Don Berengario a non confessare la verità alle autorità. L’uomo, però, continua ad avere rimorsi e Don Anselmo si preoccupa per la sua salute. Successivamente, il sindaco di Puente Viejo decide di rivelare a sua moglie e agli amici dello stupro che la Uriarte ha subito dai due Molero. La notizia sconvolge e rattrista tutti.

Roberto viene messo alle strette da Donna Francisca e dal figlio di Olmo Mesia. Nonostante ciò, il cubano non cede al ricatto e lo rivela a Maria. Quando Raimundo apprende che sua moglie e Fernando fanno fronte comune per allontanare Roberto dalla Casona, non nasconde la sua disapprovazione.

Anticipazioni Il Segreto dal 2 al 6 settembre: un ricatto

Antolina scopre la verità sul conto del dottor Alvaro e decide di cogliere questa opportunità per ricattarlo. La perfida biondina si reca dall’uomo e lo mette alle strette convincendolo a far innamorare di lui Elsa per poi a portarla via da Puente Viejo. In questo modo, Antolina spera di riuscire ad allontanare per sempre la sua rivale da Isaac.

Intanto, Fe si prepara a lasciare per sempre il villaggio iberico e a dire addio ai suoi amici. L’ex domestica è pronta a ricominciare una nuova esistenza in America da Prado e Rosario. Per salvarsi la vita, infatti, Fe deve far credere di essere morta e ricominciare altrove sotto mentite spoglie. Mauricio, seppur a malincuore, non la segue e rimane a Puente Viejo.