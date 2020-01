Le anticipazioni spagnole de Il Segreto riportano delle rivelazioni estremamente interessanti che riguardano Marcela e Francisca. La prima sospetterà di essere incinta di Tomas mentre la seconda farà la sua ricomparsa per le vie di Puente Viejo lasciando tutti sorpresi. Mauricio, dopo aver saputo del ritorno della Montenegro, chiederà di essere ricevuto da lei, ma purtroppo riceverà un’amara risposta.

Anticipazioni spagnole Il Segreto

Marcela noterà alcuni cambiamenti all’interno del suo corpo e comincerà a pensare di essere in dolce attesa. La donna, però, non sarà al settimo cielo poiché non avrà idea di chi sia il padre del nascituro. Mauricio si ritroverà a parlare con la Del Molino e le dirà di trovarla molto strana, come se avesse dei problemi ma si dirà disposto a darle una mano.

Matias, completamento all’oscuro di quello che sta succedendo a sua moglie, si ritroverà a richiamare Alicia accusandola di essere un’incosciente. Il Castaneda crederà che la donna sia intenzionata a commettere qualche altra azione rivoluzionaria, ma si tranquillizzerà non appena Alicia lo rassicurerà che non lo farà. Successivamente, Marcela apprenderà con sollievo di non essere incinta e aggiornerà prontamente Mauricio.

Il Segreto: la ricomparsa di donna Francisca

Dopo essere stata a lungo al riparo da occhi indiscreti, donna Francisca progetterà di tornare a Puente Viejo. Quando i paesani vedranno la Montenegro passeggiare serenamente per le vie del ridente paesino iberico, non potranno fare a meno di restare a bocca asciutta. Dolores, invece, sarà quella maggiormente sorpresa e per poco non perderà i sensi.

Francisca si recherà nel locale di Marcela e Matias i quali, sorpresi, la informeranno che Raimundo la sta cercando da molto tempo. La donna ringrazierà i due coniugi, in seguito, la Del Molino e il Castaneda si precipiteranno a informare Mauricio del clamoroso ritorno della matrona. Dalla faccia del sindaco non si intravederà alcuna forma di stupore.

Mauricio, successivamente, si presenterà al cospetto della Montenegro chiedendo di essere ricevuto. Quando Antonita gli dirà che la matrona non può riceverlo, l’ex braccio destro di Francisca resterà amareggiato ma stenterà a crederlo. L’uomo sarà del tutto sicuro che la marchese la sta manipolando. Alla fine l’incontro tanto agognato si verificherà ma Francisca sarà poco loquace e distante.