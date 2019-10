Il Segreto, anticipazioni spagnole: Francisca lascia Raimundo

Le anticipazioni de Il Segreto trapelate direttamente dalla Spagna svelano che le prossime puntate che andremo a vedere saranno piene di colpi di scena. Dopo il tragico evento caratterizzato dalla morte di Fernando, dall’incendio distruttivo e dall’addio di numerosi personaggi storici della soap iberica, Puente Viejo si trasformerà completamente. Ma quello che andremo a vedere successivamente lascerà i fan a bocca aperta. Donna Francisca lascerà Raimundo e tornerà al villaggio per riprendersi la sua storica abitazione.

Anticipazioni Il Segreto, trame spagnole

Dopo essersi allontanati da Puente Viejo, Raimundo e Francisca si stabiliranno a Madrid e qui proveranno ad iniziare una nuova vita. Ma nella capitale spagnola i due coniugi entreranno in crisi ed avranno dei seri problemi di coppia. Ed ecco che vedremo la Montenegro lasciare l’Ulloa e se andarsene di casa.

Raimundo tornerà a Puente Viejo e domanderà agli abitanti del fittizio paesino informazioni sulla sua consorte ma nessuno saprà che cosa dirgli, nemmeno Marcela. Il nonno di Maria Castaneda si preoccuperà moltissimo ed inizierà a sospettare che alla Montenegro sia accaduto qualcosa di brutto.

Il Segreto spoiler: La Casona finisce in mano altrui

La Casona, dopo essere stata distrutta dalle fiamme appiccate dal defunto Fernando Mesia, finirà nelle mani della marchesa Isabel Los Visos. Quest’ultima si rivelerà essere una parente di Salvador Castro e sarà la nuova dark lady di Puente Viejo. Ad un certo punto, nella trama iberica, apparirà Francisca la quale tornerà per riprendersi la sua amata abitazione.

Alla marchesa, l’indimenticabile matrona confesserà le ragioni che l’hanno spinta a lasciare il suo consorte. Scopriremo che dietro alla decisione della Montenegro di abbandonare Raimundo si cela un nemico del passato. Di chi si tratterà? In seguito vedremo le due dark lady coalizzarsi per infastidire alcuni operai delle miniere. In tutto questo non mancheranno momenti di nostalgia, in quanto la matrona si ritroverà a pensare all’Ulloa e ai tempi ormai andati.