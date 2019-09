Nelle prossime puntate de Il Segreto assisteremo ad un profondo cambiamento. Cambieranno tante cose, personaggi, luogo e story-line. Siccome la soap opera in Spagna è parecchie puntate più avanti rispetto alla programmazione italiana, possiamo rivelarvi in anticipo quello che andremo a vedere. A sconvolgere maggiormente i telespettatori di Canale 5 sarà indubbiamente l’arresto di Matias. Il Castaneda rischierà di perdere sua moglie per sempre in quanto Marcela avrà un amante. Ma non è tutto: donna Francisca scomparirà nel nulla e Raimundo tornerà al villaggio per cercarla.

Anticipazioni spagnole Il Segreto, l’amante di Marcela

Tra qualche mese vedremo la Puente Viejo che conosciamo ora andare in fiamme per colpa di Fernando Mesia. Quest’ultimo perderà completamente la ragione e brucerà il villaggio spingendo gran parte degli abitanti ad andarsene. Successivamente la soap opera spagnola farà un grosso salto temporale di cinque anni. Ritroveremo Marcela, ma la donna avrà un amante in quanto Matias finirà in carcere.

Oltre alla Del Molino, tra i vecchi personaggi ritroveremo anche Mauricio il quale diventerà sindaco di Puente Viejo. A quanto pare con Fe qualcosa andrà storto. Infine, tornerà anche Raimundo poiché sarà alla ricerca di donna Francisca la quale risulterà scomparsa nel nulla. Vedremo l’anziano aggirarsi per il villaggio chiedendo informazioni sulla sua consorte. Purtroppo nessuno saprà dirgli niente.

Spoiler Il Segreto spagnoli, Matias arrestato per ammutinamento

In seguito, Matias sarà graziato e tornerà a casa. L’incontro con sua moglie non andrà nel migliore dei modi poiché tra i due ci sarà molta distanza e freddezza. Nonostante ciò, la Del Molino si sentirà molto confusa sul da farsi in quanto innamorata di Tomas. Quest’ultimo, appreso del ritorno del Castaneda, si scoprirà geloso e maturerà l’idea di lasciar andare la donna che ama.

Matias, invece, non sarà più il ragazzo di una volta. Gli anni trascorsi dietro le sbarre per via di un ammutinamento avvenuto durante una rivolta, lo cambieranno profondamente. Quando rincaserà ritroverà sua figlia ormai cresciuta e apprenderà che sua moglie è riuscita a tirare avanti in sua assenza facendosi aiutare da questo nuovo personaggio, Tomas. Chi sceglierà Marcela?