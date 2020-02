Minacce, morte e preoccupazioni, saranno gli ingredienti che condiranno le prossime puntate de Il Segreto. Stando alle anticipazioni spagnole, Eulalia esalerà l’ultimo respiro ma, prima di perire, proferirà una serie di parole che geleranno donna Francisca e che riguarderanno il povero Raimundo.

Anticipazioni Il Segreto, trame spagnole

Dopo essere riuscito a sfuggire dalle grinfie degli uomini di Campuzano, Raimundo era riuscito a far perdere le sue tracce scomparendo nei pressi di un lago. Ma, dopo un’inarrestabile fuga a perdifiato, l’Ulloa è crollato a terra privo di sensi. In seguito l’uomo è stato rinvenuto da una figura misteriosa che lo ha raccolto e trascinato via. Ebbene, nelle prossime puntate de Il Segreto si verrà a sapere qualcosa in più sul conto del marito di Francisca.

Tutta Puente Viejo abboccherà alla morte di Isabel e il capitano Huertas comincerà a sospettare che ad uccidere la marchesa sia stata la Montenegro! Soltanto Mauricio prenderà le difese della storica matrona. A quanto pare, la messinscena ordita dalla marchesa e da Francisca andrà in porto dato che Eulalia si avvicinerà alla tomba di Isabel in attesa dell’arrivo della Montenegro. Quando quest’ultima sopraggiungerà al cimitero si fingerà sorpresa e, in seguito, con l’intervento provvidenziale della marchesa, la Castro sarà uccisa. Poco prima di esalare l’ultimo respiro, Eulalia dirà a Francisca che non rivedrà mai più vivo suo marito.

Spoiler Il Segreto: Rosa precipita dalle scale

Le parole di Eulalia geleranno la Montenegro la quale apprenderà che l’Ulloa si trova in grave pericolo. Mauricio cercherà in ogni modo di rassicurare la sua ex padrona, ma l’assenza di Raimundo impensierirà Matias il quale non farà altro che domandarsi dove possa essere finito suo nonno. In seguito alla dipartita della signora Castro, Campuzano sarà catturato.

Nelle prossime puntate de Il Segreto, avverrà anche un altro sconcertante episodio. Rosa, in stato interessante, avrà uno scatto d’ira e precipitare per le scale con il suo abito da sposa. Perderà il bambino che porta in grembo?