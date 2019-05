Da tempo vi raccontiamo di tristi episodi a Puente Viejo, non dimentichiamo l’ultima epidemia che ridurrà Maria in fin di vita, e non solo lei. E’ ora arrivato il momento di svelarvi che un sogno si sta per realizzare. Ebbene sì due protagonisti si uniranno in matrimonio! Di chi si tratterà? Vediamo tutte le anticipazioni Il Segreto provenienti dalla spagna.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: E’ giunto il tempo delle vendette a Puente Viejo

Per capire meglio ciò che accadrà a Puente Viejo prossimamente, riprendiamo ciò che è successo in passato. Molti hanno sofferto nella soap di Aurora Guerra, due in particolare hanno avuto un amore travagliato.

Qualcuno si scaglierà contro di loro perchè hanno aiutato Severo Santacruz. Si tratta di Eustaquio Molero, una persona perfida che si inserirà proprio nel racconto dell’inquinamento ai territori di Las Lagunas.

Un altro che metterà i bastoni tra le ruote alla coppia sarà Prudencio che con l’aiuto di Mauricio sequestrerà Julieta. Vi chiederete il motivo che è presto detto. Le anticipazioni spagnole mostrano che Eustaquio e suo figlio Lamberto stanno meditando di uccidere la Uriarte. Prudencio e il Goldoy la rinchiuderanno in un casolare abbandonato vicino a Puente Viejo.

Saul sospetterà del fratello

Saul che penserà subito al fratello e al capomastro come complici della scomparsa della sua fidanzata li inseguirà, mettendo in serio pericolo la sua vita. Saul e Julieta, una volta liberi troveranno Lamberto e i suoi uomini che, neanche a dirlo, spareranno colpi di fucile.

Le guardie civili, allertate da Severo e Carmelo, arriveranno appena in tempo, Prudencio però verrà colpito allo stomaco da una pallottola che il Molero junior aveva sparato per uccidere Julieta.

Il dottor Alvaro Fernandez soccorrerà immediatamente il minore degli Ortega. Il giovane sarà in una condizione disperata. Mauricio nella certezza che il ragazzo non avrà scampo, farà appello a Saul.

A lui chiederà di fare visita al fratello, potrebbe essere l’ultima volta che lo vedrà vivo. Saul dovrà disobbedire a Francisca, che si indignerà perchè il suo pupillo di un tempo lasci la sua villa sebbene per poco tempo.

Una provvidenziale trasfusione

Saul verrà così a conoscenza che il fratello potrebbe avere salva la vita grazie ad una trasfusione di sangue. Il giovane rivelerà a Julieta che di volere donare il suo sangue per non avere alcun rimorso di coscienza e per cambiare il destino del consanguineo.

Prudencio inconsciamente o no ha salvato da morte sicura Julieta, mettendosi nella traiettoria del proiettile. L’intervento farà stare sulle spine tutti a Puente Viejo, Saul e Prudencio però, come diagnosticheranno il dottor Fernandez e Zabaleta, si riprenderanno presto.

Eustaquio pagherà i gendarmi e Lamberto, accusato di tentato omicidio, uscirà dopo poco tempo dal carcere. Uno degli scagnozzi del Molero si addosserà la colpa dello sparo a Prudencio, le guardie inoltre riveleranno di non avere visto chi abbia sparato.

Julieta e Saul finalmente sposi

Saul Ortega e Julieta Uriarte, dopo avere affrontato ancora più di un imprevisto causato dal perfido Eustaquio Molero, potranno finalmente organizzare il loro matrimonio!

Carmelo Leal consiglierà ai due ragazzi di organizzare un secondo matrimonio all’insaputa di tutti. Così i voti nuziali verranno pronunciati entro 24 ore. Tutto andrà per il verso giusto questa volta?

Saul e Julieta diventeranno marito e moglie. La cerimonia, celebrata da don Berengario sarà molto emozionante. Ci saranno anche: Maria, Raimundo e Fernando Mesia. Francisca Montenegro e Prudencio non parteciperanno al matrimonio.

La Montenegro commenterà a Raimundo che Saul sta sbagliando a sposare Julieta, il più giovane degli Ortega non riuscirà ad alzarsi dal letto. Il matrimonio andrà bene, al termine della cerimonia alcuni bambini giocheranno con i petardi sul sagrato della chiesa. Severo e Carmelo penseranno a una ripicca di Eustaquio.

L’allarme non avrà un seguito e alla locanda di Matias e Marcela tutti festeggeranno, le guardie che Mauricio e Severo avranno assoldato, bloccheranno ogni possibile rappresaglia.

Saul e Julieta, trascorreranno la prima notte di nozze in una casa in affitto. Irene, Adela e i loro mariti avevano dato dei soldi come regalo ai novelli sposi. La loro felicità non durerà a lungo, dopo qualche tempo torneranno i problemi!