Sono piene di suspense le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda nella prossima settimana da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile 2020. La fine di Puente Viejo si avvicinerà a grandi passi e Severo e Carmelo dovranno fare una corsa contro il tempo pur di impedire l’inondazione del paesino. Intanto Prudencio riceverà una lettera dal fratello Saul.

Il Segreto anticipazioni, trame fino al 4 aprile 2020

Il perfido sottosegretario Garcia-Morales finalmente vuoterà il sacco e rivelerà a Raimundo il motivo del suo profondo odio per Puente Viejo e i suoi abitanti. Intanto, Mauricio radunerà una serie di uomini al fine di scovare il fuggiasco Fernando Mesia. Quest’ultimo, infatti, non è deceduto in seguito all’esplosione di un ordigno! Il Mesia, non solo è riuscito a sopravvivere alla devastante deflagrazione, ma ha persino rapito i piccoli Beltran ed Esperanza.

Nella prossima settimana vedremo Fernando discutere animatamente con Garcia-Morales. Quest’ultimo arriverà addirittura al punto di minacciare di far esplodere un’altra bomba! Intanto, Marina e don Berengario prenderanno la decisione di mettersi insieme. Il religioso informerà i parrocchiani della sua nuova vita, ma come reagiranno i fedeli? Dopo il matrimonio con la sua amata Lola, Prudencio riceverà una sorpresa inaspettata. Nel dettaglio, l’Ortega riceverà una missiva invitata da suo fratello Saul.

Spoiler Il Segreto: Severo e Carmelo fanno una corsa contro il tempo

Irene suggerirà al marito Severo di tornare a produrre le gallette e di riaprire la sua fabbrica. Del tutto entusiasta, il Santacruz informerà il suo amico del suo obiettivo ma Carmelo non si mostrerà per nulla contento e questo desterà dubbi. Severo si ritroverà a domandare al Leal il motivo per cui non appoggia la sua idea di riaprire la fabbrica di gallette.

Intanto la distruzione di Puente Viejo si farà via via imminente. Il tenente Cepeda informerà Carmelo che entro poche ore il villaggio sarà inondato dalle acque della diga. Il sindaco e Severo faranno una corsa contro il tempo per impedire che questa fatale vicenda si compi. Gracia intanto, cambierà idea e all’ultimo secondo e deciderà di non partire più alla volta dell’Andalusia.