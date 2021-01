Le anticipazioni de Il Segreto dal 9 al 15 gennaio 2021 ci svelano che assisteremo ad avvincenti episodi che animeranno le vie di Puente Viejo dopo lo stop per le festività natalizie. L’attenzione sarà concentrata su Don Filiberto, che, messo sotto pressione, finirà per accettare di entrare a far parte della società segreta degli Arcangeli.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 9 al 15 gennaio 2021

Subito dopo aver ricevuto il battesimo a Don Filiberto viene assegnata la sua prima missione: attirare una personalità di spicco nella società.

I riflettori torneranno ad essere puntati anche sulla miniera a La Habana, con Tomas e Maqueda impegnati ad apportare importanti migliorie per la sicurezza. Intanto però Iñigo si mostrerà molto preoccupato per le strane telefonate e le tangenti che continua a ricevere. L’uomo ignora infatti chi si celi dietro a questi gesti.

Rivedremo anche Emilia, tornata in città perché preoccupata delle condizioni di salute di suo padre Raimundo. Rosa e Adolfo rientrano in anticipo dal viaggio di nozze e, quando la sposa scopre che sua sorella Marta si trova ancora in città va su tutte le furie.

Alicia rimane vittima di un’aggressione a causa delle idee che ha esposto durante il comizio. Quando Tomas apprende la notizia si reca subito a trovarla. Intanto la ragazza ha modo di chiarire la situazione con Mauricio: capisce che il Sindaco non ha cattive intenzioni. A preoccuparla è però Tomas, che inizia a farsi negare anche al telefono. Sicuramente la situazione tra i due è tesa, anche perché i ruoli che ricoprono finiscono inevitabilmente per dividerli.

Spoiler sulla soap opera: le trattative per la miniera e altre vicissitudini

Intanto Tomas apprende da Maqueda che c’è qualcuno interessato alla miniera che avrebbe fatto un’offerta. Di fronte alle perplessità ed ai dubbi del giovane figlio della marchesa però Maqueda decide di incontrare da solo i possibili acquirenti e fissa con loro un appuntamento. L’uomo ignora però che Tomas ha ascoltato la sua telefonata.

Per sapere se questo finirà per avere ripercussioni negative sulla trattativa, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di El Secreto de Puente Viejo. Nell’attesa non perdete gli appuntamenti pomeridiani con le nuove puntate de Il Segreto, in onda ogni giorno alle 16,20 su Canale 5. Se ne avete persa qualcuna, oppure volete rivedere un episodio che vi ha particolarmente conquistato potete trovare tutte le repliche streaming de il segreto.