Sarà una settimana a dir poco avvincente questa che i numerosi telespettatori de Il Segreto avranno modo di assistere. Prima di rivelare le trame da lunedì 23 a domenica 29 dicembre 2019, informiamo che Mediaset ha deciso di effettuare dei cambiamenti all’interno del palinsesto di Canale 5. Nel dettaglio, la soap opera iberica non andrà in onda nel giorno di Natale e Santo Stefano.

Il 25 dicembre sarà trasmesso uno spettacolo di pattinaggio condotto da Alfonso Signorini dal Foro Italico di Roma. Il 26 dicembre, invece, andrà in onda una commedia con Meg Ryan e Tom Hanks ovvero’C’è [email protected] per te‘. Comunque sia, ne vedremo di cotte e crude.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 29 dicembre 2019

Mauricio confermerà ancora una volta di non ricordarsi chi sia stato a sparargli. In realtà sarà proprio donna Francisca ad ordinare al suo braccio destro di dire così. Lo scopo della Montenegro sarà quello di far abbassare la guardia a Carmelo e Severo, solo così potrà soddisfare la sua sete di vendetta. Preoccupato, Carmelo non potrà fare a meno di rivolgersi a Meliton per chiedergli di proteggere Severo Santacruz e la sua famiglia.

Durante la settimana, ne Il Segreto vedremo Lola recarsi da Prudencio con una informazione importante. La ragazza metterà l’Ortega in guardia da un uomo misterioso il quale sarà mandato dalla stessa Francisca per tentare di mettere in ginocchio l’attività del fratello di Saul.

Intanto, decisi a far luce sul vero assassino di Adela, Raimundo Ulloa e Irene continueranno ad indagare. I due arriveranno a sospettare di Fernando Mesia. Che sia stato veramente lui a porre fine alla vita della moglie di Carmelo?

Spoiler Il Segreto: nelle prossime puntate Elsa e Isaac si sposano

Nelle prossime puntate assisteremo ad una morte inaspettata e ad un lieto evento. Ad uscire di scena darà Antolina la quale precipiterà da un dirupo nel tentativo di porre fine alla vita di Isaac. Quest’ultimo, una volta detto addio alla sua ex moglie, finalmente potrà convolare a nozze con l’unica donna che abbia mai amato.