Le anticipazioni de Il Segreto dal 14 al 20 novembre 2020 ci preannunciano una settimana ricca di suspense a Puente Viejo, in cui avremmo modo di scoprire che Raimundo è vivo. Dopo giorni di estenuante attesa ed incertezza sul suo destino infatti la speranza di ritrovarlo vivo viene riaccesa quando il capitano Huertas rintraccia il capanno in cui è stato tenuto prigioniero.

Donna Francisca, stanca di rimanere inerme ad attendere risultati che sembrano non giungere mai, convoca il capitano Huertas per informarlo che prenderà parte anche lei alle operazioni di ricerca e prenderà il comando della spedizione. Raimundo viene infine ritrovato e viene riportato in paese. Il marito di Francisca è vivo, anche se si trova in una sorta di stato catatonico. Matias sembra non nutrire molte speranze sulla ripresa di salute dell’amico, le cui condizioni preoccupano davvero tutti in paese.

Rosa, in un momento di sconforto e certa del fatto che Adolfo non la ami, gli chiede di annullare il matrimonio, ma lui riesce a rassicurarla ed a convincerla ad andare avanti con i preparativi. E mentre tutti gli abitanti di Puente Viejo sembrano essere alle prese con mille eventi che turbano la pace e la serenità di tutti, Rosa appare invece presa esclusivamente dall’organizzazione del suo matrimonio con Adolfo.

Per il rapimento di Raiumundo sono in molti a puntare il dito contro Urrutia e mentre Don Ignacio cerca di fare il possibile per farlo scarcerare anche con l’aiuto dei suoi avvocati, il capitano Huertas gli recapita una lettera di Encarnación ed Alicia. Encarnación decide di abbandonare la villa mettendo così fine al suo lavoro alle dipendenze dei Solozabal.

Spoiler Il Segreto: Alicia è nei guai

Alicia decide di candidarsi alle elezioni municipali e tutti sembrano accettare bene la notizia, tranne Mauricio. Preoccupata per l’arresto del padre la ragazza si trova anche a dover fare i conti con il tradimento della causa da parte di Matias. Il giovane ha fatto arrestare Isidoro mettendo in serio pericolo tutto l’operato del sindacato ed ha fatto sì che il nome di Alicia comparisse tra quelli dei suoi collaboratori.

