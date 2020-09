Le anticipazioni de Il Segreto dal 20 al 26 settembre 2020 ci svelano che assisteremo ad attimi di tensione per la sorte di Pablo, dopo averlo visto giungere alla villa dove racconta ad Ignacio e a Marta di essere stato inseguito da due uomini armati.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 20 al 26 settembre 2020

Carolina e le sorelle non esiteranno a schierarsi dalla parte di Pablo, che chiede di poter tornare a nascondersi nella villa, fino a quando le acque si saranno calmate. Ignacio però, preoccupato della relazione tra il giovane e Carolina, preme perché lui si allontani quanto prima da Puente Viejo.

Matias ed Inigo accettano la carica di consiglieri comunali, mentre Don Filiberto avverte che Antonita non gli ha detto tutta la verità. Deciso a scoprirla si reca così a La Habana, dove però la domestica finisce per confonderlo con assurdi giri di parole. Antonita sembra avere altro a cui pensare, con Francisca alla villa malata ed Isabel fuori città. La sola via d’uscita a cui la domestica riesce a pensare è quella di raccontare a Tomas come stanno le cose.

Il figlio di Isabel, appreso dalla domestica che Francisca si trova alla villa e che è malata, chiama un medico per curarla. Antonita viene però assalita da mille domande: da una parte Tomas cerca di capire i motivi per cui Francisca si trova alla villa in incognito, mentre dall’altra l’ex matrona di Puente Viejo vorrebbe sapere dalla domestica qualcosa di più sull’improvvisa partenza di Isabel.

Almeno il medico però allontana i timori di tutti, affermando che Francisca sta bene ed ha solo bisogno di riposo. Poco più tardi la donna ha occasione di conoscere anche Adolfo, e risponde alle domande dei due fratelli fornendo una vaga spiegazione sui motivi che l’hanno ricondotta a La Habana, chiedendo loro di mantenere il segreto.

I bambini di Puente Viejo si sono meritati un po’ di serenità, ed è per questo che Mauricio si impegna affinché tutti loro possano avere un’Epifania felice.

Damian viene a sapere da Inigo che Tomas vuole assumere un contabile e decide di presentarsi. Più tardi sarà proprio lui a riferire al figlio di Isabel che c’è un’altra miniera di ferro disposta ad offrire le forniture di minerale a Don Ignacio ad un prezzo molto più vantaggioso. Tuttavia Adolfo riuscirà a trovare una soluzione per battere la concorrenza.

Spoiler Il Segreto: Ignacio confessa la verità

Turbato dalla relazione tra Pablo e Carolina, e dalle conseguenze che questa potrebbe avere sui giovani, Ignacio non può più fare a meno di rivelare la tremenda verità che da tempo si porta appresso: Pablo è in realtà suo figlio, e quindi è fratello di Carolina.

Come è facile intuire la notizia lascerà sconvolti i due giovani, che seppur amandosi, sono costretti a dirsi addio. Anche Rosa, Marta e Manuela apprendono la notizia da Don Ignacio. Rosa e Marta arrivano ad incolpare il padre di aver causato, con i suoi tradimenti ed un figlio illegittimo, il peggioramento delle condizioni di salute della loro madre.

L’imprenditore, distrutto al pensiero di quanto male ha fatto con quel suo attimo di passione, decide che è giunto il momento di rivelare anche a Mauricio, Don Filiberto ed il capitano Huertas che Pablo è suo figlio.

Le nostre news su Il Segreto per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, cari amici lettori, quando grazie agli spoiler avremmo nuove anticipazioni di El Secreto de Puente Viejo.

Nel frattempo qui potete trovare tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.