Le anticipazioni de Il Segreto dal 17 al 23 ottobre 2020 ci svelano che presto assisteremo al ripetersi di qualcosa che già in passato ha seminato morte e distruzione a Puente Viejo. Nuove fiamme torneranno in paese e saranno in molti coloro che rivivranno l’incubo di quell’incendio appiccato anni indietro da Fernando Mesia.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 17 al 23 ottobre 2020

Le gesta del nuovo piromane rischiano di seminare ancora dolore: tutto il paese è preoccupato per le sorti di Camelia, la bambina rimasta coinvolta nel secondo incendio. La bambina per fortuna è riuscita a salvarsi, ma la grande quantità di fumo che ha respirato potrebbe avere conseguenze gravissime e procurarle danni cerebrali.

La paura di nuovi incendi non è la sola che preoccupa gli abitanti di Puente Viejo: sembra che ovunque si respiri un‘aria di tensione. Dolores e Tiburcio fanno di tutto per evitarsi e la situazione creatasi all’emporio è ormai insostenibile anche per i clienti. Matias e Donna Francisca sono sempre più preoccupati per Raimundo, che ormai non da più notizie da molto tempo. In realtà l’uomo è stato catturato da Donna Eulalia. Ora che la donna lo ha finalmente in pugno ordina a Campuzano di portare avanti il piano per vendicarsi di Donna Francisca.

Anche la situazione sentimentale di Matias sta vivendo un momento complicato: lui e Marcela stanno affrontando un periodo davvero molto complicato. La tensione tra loro è altissima ed il giovane decide di fare irruzione a La Habana per affrontare il rivale in amore Thomas.

Sembra invece distendersi un po’ il clima in casa di Don Ignacio, dopo che lui ha trovato il coraggio di parlare con Paul di sua madre ed ha promesso al giovane di aiutarlo a ritrovarla. La notizia che la madre di Paul è ancora viva provoca reazioni completamente diverse nelle sorelle Solozabal. Quella calma apparente viene però subito cancellata dalla notizia che Manuela è stata ricoverata in ospedale. Don Ignacio intanto è anche impegnato a rassicurare Damiàn promettendogli che l’azienda gli sarà vicino, dopo che in un incidente avvenuto in fabbrica il ragazzo ha perso alcune falangi della mano.

Buone notizie per Camelia che si riprende e viene dichiarata fuori pericolo dal dottor Clemente. Onesimo è sempre più assorto nei suoi studi sui meridiani, tanto da non curarsi delle continue richieste di Dolores riguardo a Tiburcio, che sembra scomparso.

Spoiler Il Segreto: nuova love story tra Adolfo e Marta

Adolfo e Marta hanno finito per cedere al loro amore. Tutti i tentativi fatti dalla ragazza per non permettere al suo cuore di avere la meglio sulla ragione sembrano essere stati inutili ed ora, che hanno capito di non riuscire a vivere lontani, si preparano a dire tutta la verità a Rosa. Non possiamo ancora sapere come prenderà la notizia la sorella di Marta, anche se non è difficile immaginare che la sua reazione non sarà quella che forse si erano augurati.

Le nostre news per il momento terminano qui, cari amici lettori.