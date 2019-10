Il Segreto anticipazioni dal 14 al 20 ottobre 2019: Francisca aiuta Adela

Le anticipazioni de Il Segreto garantiscono suspense e rivelazioni inaspettate. Elsa e Isaac ascolteranno l’uomo che ha messo incinta Antolina e scopriranno tutta la verità sull’ex ancella. Dolores si preparerà ad accogliere la sua adorata nipotina mentre Francisca aiuta Adela a scrollarsi di dosso la denuncia a suo carico. Approfondiamo leggendo i seguenti spoiler delle puntante in onda su Canale 5 da lunedì 14 a domenica 20 ottobre.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 20 ottobre 2019

La pettegola Dolores sprizzerà gioia da tutti i pori perché a Puente Viejo arriverà la sua amata nipotina. Marcela e Consuelo decideranno di vuotare il sacco perché stufe di tacere. Sarà così che la moglie di Matias andrà a trovare la perfida Antolina per parlarci chiaro.

Per Adela ci saranno dei grossi casini da risolvere. Alcune persone scenderanno in piazza per protestare contro i suoi metodi di insegnamento giudicati fin troppo liberali e moderni. In realtà i cittadini di Puente Viejo si divideranno in due poiché un’altra parte del popolo prenderà le parti della maestra, nonché moglie di Carmelo. Sarà soltanto grazie all’intervento di donna Francisca e delle autorità che i sovversivi se la daranno a gambe. La dark lady riuscirà anche a far ritirare la denuncia nei confronti di Adela.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac e Elsa trovano colui che mise incinta Antolina

Durante la settimana ne Il Segreto, donna Francisca sarà al centro di ulteriori vicende. Convincerà il fratello di Saul ad accettare di concedere un prestito a Severo Santacruz. Quest’ultimo, infatti, si rivolgerà a Prudencio dopo aver scoperto della nuova attività da usuraio. Una volta affidato all’Ortega i suoi atti di proprietà, la Montenegro cercherà di appropriarsene. Ci riuscirà?

Frattanto, alla Casona, Maria riceverà una lettera direttamente da Cuba e che reca la firma di Roberto. In realtà si tratterà di una missiva falsa poiché il cubano è deceduto dopo essere stato avvelenato dalla Montenegro. La Castaneda non sospetterà per niente della sua madrina visto che ultimamente si sta comportando più che bene nei suoi confronti e dei suoi amici.

Dopo aver indagato in lungo e in largo, Isaac e Elsa finalmente scoveranno l’uomo che aveva messo incinta Antolina, Juanote. Quest’ultimo finalmente racconterà ogni singolo dettaglio su come finì per andare a letto con l’ex ancella dei Laguna.