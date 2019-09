Sono piene di suspense le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 ottobre della nota soap iberica Il Segreto. Finalmente la malvagità di Antolina sarà punita in quanto l’ex ancella sarà del tutto smascherata. Isaac non solo romperà il matrimonio con la donna ma tornerà da colei che ha sempre amato, Elsa. Intanto Julieta e Saul prenderanno una decisione sorprendente.

Anticipazioni Il Segreto fino al 13 ottobre: Julieta e Saul in fuga

Alcuni braccianti minacceranno rivolte e la situazione impensierirà il sindaco. Quest’ultimo dovrà anche occuparsi della fuga di Julieta e Saul da Puente Viejo. La coppia di coniugi prenderà anche un’altra decisione inaspettata, ovvero quella di accollare all’Ortega la colpa dell’assassinio dei due Molero. Nel dettaglio, vedremo Saul appiccicare le sue impronte sull’arma del delitto. In questo modo Carmelo e don Berengario verranno scagionati.

Nel frattempo, la nuova arrivata Lola si avvincerà molto a Prudencio il quale, pur di darle una mano, le concederà del denaro in prestito. In seguito il fratello di Saul riceverà la visita inaspettata di donna Francisca.

Il Segreto anticipazioni: Antolina smascherata definitivamente

Durante la settimana, ne Il Segreto assisteremo allo smascheramento di Antolina. Isaac, dopo aver appreso la verità sulla consorte sarà più deciso che mai a porre fine al loro matrimonio. Grazie all’intervento del dottor Zabaleta, il falegname avrà delle prove eloquenti per scioglier ogni legame.

Davanti all’attestato medico che conferma come Antolina fosse incinta di oltre 12 settimane, la perfida biondina negherà tutto. In seguito, Isaac e Elsa si ritroveranno ad indagare sul vero padre del feto che l’ex ancella portava in grembo prima di precipitarsi da un dirupo. Il falegname sarà al settimo cielo perché finalmente potrà stare con la donna che ama veramente. Isaac e la Laguna, questa volta non permetteranno a nessuno di separarli.

Anche Severo si rivolgerà a Prudencio per ottenere un prestito. Il fratello di Saul glielo concederà? Infine, vedremo Adela venir denunciata per via dei suoi metodi di insegnamenti giudicati liberali.