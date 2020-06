Le anticipazioni de Il Segreto dal 13 al 19 giugno 2020 ci svelano che stavolta la love story tra Alicia e Matias rischia di finire. La donna, dopo averlo sorpreso in tenero atteggiamento con Marcela, capisce che lui è ancora innamorato della moglie e decide di troncare la loro relazione. Dopo qualche tempo però la giovane ha un nuovo ripensamento. Dopo aver ammesso di essere stata troppo precipitosa nella sua decisione chiede a Matias di riallacciare il loro rapporto.

Anticipazioni Il Segreto, trama e riassunto puntate dal 13 al 19 giugno 2020: il funerale di Cosme

Mentre sono tutti riuniti per dare l’ultimo saluto a Cosme, morto nella frana in miniera, compare sulla scena Isabel accompagnata dai figli. La reazione di Damian e di tutti gli altri minatori presenti al funerale è molto violenta e la donna riesce ad evitare il linciaggio solo grazie all’intervento di Ignacio.

La rabbia dei minatori, che armati di coltelli minacciano la donna che non ha voluto mettere in sicurezza la miniera ed i suoi figli, poteva davvero trasformarsi in una tragedia. Isabel non può fare a meno di ringraziare il suo acerrimo nemico, che non perde l’occasione per chiederle cosa ne pensa della relazione tra i loro figli.

Isabel evita di rispondere ma qualche giorno dopo si reca, in compagnia dei figli, all’aperitivo organizzato per lei alla villa e brinda all’unione tra Rosa e Tomas.

Ignacio intanto chiede alla figlia Rosa di ponderare bene la sua decisione, ma la ragazza è sempre più determinata a voler sposare Adolfo.

La decisione di Rosa non vacilla neppure quando, entrando in cucina, trova Adolfo in compagnia di Marta e teme che possa essere accaduto qualcosa tra i due.

Spoiler Il Segreto: Damian a capo della lotta sindacale

Damian, dopo la morte di Cosme, chiede a Matias di poter prendere il posto dell’amico scomparso nella lotta sindacale e Matias glielo accorda.

Mauricio decide di avvertire Hipolito che esiste una legge municipale che vieta l’apertura dei negozi oltre le ore 21. Il sindaco di Puente Viejo consiglia poi il suo interlocutore di informare di questa ordinanza anche Dolores.

Encarnation continua ad aiutare Carolina. Amici lettori, le nostre news relative alla vostea soap preferita terminato qui, ci vediamo la prossima settimana con le anticipazioni il segreto.