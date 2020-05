Le anticipazioni de Il Segreto – dal 10 al 16 maggio 2020 – ci svelano che Isabel tace a Francisca di conoscere già Raimundo, oltre a tacerle il fatto che l’uomo si è recato a Puente Viejo a chiedere di lei. Donna Francisca sembra non riuscire a spiegarsi il motivo per cui il marito non si rechi in paese a cercarla. Sempre più depressa trova solo nei ricordi dei momenti passati lì con Raimundo un po’ di serenità.

Nel frattempo la ex matrona di Puente Viejo chiede alla marchesa il consenso per poter acquistare per suo conto i terreni che le erano appartenuti prima della sua fuga precipitosa dal paese.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 10 al 16 maggio 2020

La presenza di Francisca alla tenuta rischia di venire scoperta dai figli di Isabel, che vengono bloccati dalla madre pochi attimi prima di entrare nella camera in cui si trova la Montenegro. Con una scusa la marchesa riesce ad assicurarsi che nessuno entri mai in quella stanza.

La situazione dei minatori è sempre più agitata e Cosme capisce che forse era meglio seguire i consigli di Matias. Isabel chiede a Ignacio di allearsi contro i lavoratori, ma ottiene un netto rifiuto. L’uomo non è affatto disposto ad adottare i metodi della marchesa.

Una lite scoppia tra Tomas e Matias quando quest’ultimo reagisce nel sentirsi dire la verità da Tomas. Solo Marcela riesce a mettere fine alla lite tra i due. La tensione che si è instaurata tra i due spinge Isabel a chiedere a Inigo aiuto per liberarsi di Matias, che potrebbe fare del male a suo figlio Tomas. Inigo però non esegue l’ordine ricevuto dalla marchesa di dar fuoco alla locanda di Matias e Marcela e spiega anche ad Isabel i motivi del suo rifiuto.

Matias torna a capo della rivolta dei minatori e Mauricio teme un altro sciopero. Adolfo riesce a ottenere l’approvazione di Isabel per alcune migliorie alla messa in sicurezza dei minatori, ma il malcontento è ancora alto.

Spoiler Il Segreto, maggio 2020: la relazione tra Adolfo e Rosa

Don Ignacio, dopo aver scoperto che Rosa continua a vedersi con Adolfo, mette in castigo la figlia impedendole di uscire di casa.

A permettere ai due di scambiarsi messaggi e lettere c’è però Marta, la sorella di Rosa. Una confidenza che riceve da Adolfo le farà scoprire che il ragazzo non si ritiene affatto il fidanzato della sorella.

Se Don Ignacio si mostra sempre più contrario alla relazione di sua figlia con Adolfo, con grande sorpresa del ragazzo invece Isabel arriva a dare la sua benedizione all’unione del ragazzo con la figlia del suo rivale in affari.