Il Segreto anticipazioni 9-13 settembre: torna il serale, Isaac ferito

Le anticipazioni de Il Segreto dal 9 al 13 settembre aprono le porte ad una settimana avvincente. La buona notizia è che tornerà nuovamente l’appuntamento con il serale, ma le puntate previste nel pomeriggio si accorciano per via di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Quello che andremo a vedere sarà piuttosto interessante. Isaac si ferirà e sarà soccorso dalla sua ex Elsa. Tra i due si registrerà un riavvicinamento? Intanto, Maria progetterà la fuga da Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 13 settembre 2019

Alvaro Fernandez si ritroverà per l’ennesima volta nei guai quando un gruppo di manigoldi si intrufoleranno nel suo dispensario e lo minacceranno. Anche Antolina ricatterà Alvaro in quanto sarà al corrente dei segreti dell’uomo. Il dottore, dunque, dovrà conquistare il cuore di Elsa, sposarla e portarla via da Puente Viejo!

Maria, dopo quanto successo con Roberto, inizierà a guardare con sospetto sia Francisca che Fernando. La Castaneda, nel timore che tentino nuovamente di manipolare la sua vita, prenderà la decisione di lasciare Puente Viejo e fare ritorno a Cuba. In segreto dalla matrona e dal Mesia, la Castaneda preparerà una piano di fuga.

Durante la settimana, ne Il Segreto, scoppierà una rissa violenta tra Saul e Pedro Molero. Fortunatamente interverranno Carmelo e Severo e riusciranno a placare le ire dei due uomini. Nonostante ciò, l’Ortega sarà più deciso che mai ad uccidere Pedro. Riuscirà nel suo intento? Infine, Isaac si ferirà gravemente e si vedrà costretto a correre al dispensario. Qua, però, trova solamente Elsa la quale non ci penserà due volte a soccorrerlo.

Torna il serale de Il Segreto: Ecco quando va in onda e il nuovo orario pomeridiano

Con il terminare della stagione estiva, Mediaset ha deciso di ripristinare il più possibile il palinsesto reimpostando il prime-time di questa affascinante soap opera. Ed ecco che i personaggi di Puente Viejo terranno compagnia i loro spettatori, ogni martedì sera su Rete 4 dalle ore 21.25 alle 22.35 circa. Subito dopo sarà trasmessa una puntata di Una Vita.

Avvisiamo che solamente in questa settimana, dal 9 al 13 settembre, l’orario della messa in onda pomeridiana cambierà. Il Segreto verrà trasmesso, su Canale 5, dalle 16.40 alle 17.10.