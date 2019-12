Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che nella settimana da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2019, Puente Viejo e i suoi abitanti si ritroveranno a dover affrontare determinati ostacoli. Dopo l’incidente che ha ucciso la povera Adela, per le vie del villaggio dilagherà la paura. Per questo motivo Maria prenderà una decisione a dir poco sorprendente e manderà via i suoi bambini. Intanto, Carmelo non si fermerà davanti a nulla e sarà più determinato che mai ad uccidere colei che è ritenuta la vera responsabile della morte di Adela.

Il Segreto, trame dal 9 al 13 dicembre 2019

Desideroso di vendicare la morte di sua moglie Adela, Carmelo preparerà un piano destinato ad uccidere Francisca. Raimundo si rivolgerà a Irene per cercare di ristabilire la pace tra sua moglie, Severo e Carmelo. Riuscirà nell’intento? Parlando, i due arriveranno a nutrire dei profondi sospetti su Fernando in quanto risulterà l’unico beneficiario di tutte le disgrazie avvenute. Intanto, la Baronessa lascerà il villaggio iberico.

Puente Viejo sarà sommersa dalla paura ed anche Maria non riuscirà a tranquillizzarsi. La Castaneda prenderà la decisione di mandare i suoi piccoli in un lontano collegio. Nel frattempo, Fernando porterà avanti il suo perfido piano per tenere Maria sotto controllo. Il figlio di Olmo riuscirà a corrompere un luminare affinché dia una falsa diagnosi alla Castaneda volta a demolire tutte le speranze della donna. Francisca tenterà il tutto per tutto per riportare la sua figlioccia indietro.

Antolina rivela a Elsa che Adela è morta

Elsa tornerà a casa dopo il rischioso intervento. Gelosa della festa che organizzeranno alla Laguna, Antolina commetterà un’ennesima scorrettezza. Nel dettaglio, la perfida biondina si lascerà sfuggire intenzionalmente che Adela è morta in seguito ad un incidente.

Le cose tra Prudencio e Lola si faranno molto strane in quanto la ragazza prenderà le distanze dal giovane Ortega. Questo comportamento destabilizzerà il fratello di Saul che proprio non riuscirà a capire il motivo di questo improvviso allontanamento. Lola sarà costretta ad inventarsi svariate scuse pur di non destare sospetti.