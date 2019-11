Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che sarà una settimana avvincente. Nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 2 a domenica 8 dicembre 2019 vedremo Carmelo sparare a Francisca. Peccato che il sindaco finirà per colpire Mauricio. Ma ci saranno ulteriori colpi di scena. Elsa farà finalmente ritorno a casa, purtroppo finirà per subire l’ennesima cattiveria di Antolina.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino all’8 dicembre 2019

Lola, siccome è una spia di Francisca, continuerà a mentire al suo amato Prudencio. L’affascinante ragazza dovrà far fronte a dei nuovi ordini che la matrona le impartirà.

Elsa sarà finalmente dichiarata fuori pericolo dalle ultime analisi e presto potrà ritornare a casa dai suoi affetti. Quando rincaserà troverà una bella festa in suo onore e ciò susciterà delle enormi fitte di gelosie in Antolina. Per tale ragione, la perfida biondina informerà la Laguna della dipartita di Adela. Questa notizia rischierà di compromettere la salute di Elsa. La Ramos, nonostante ciò, continuerà a imporre alla sua ex padrona la sua presenza e farà anche delle assurde richieste. Intanto, la Baronessa apprenderà che Dolores non è altro che un’arrivista e per questo motivo deciderà di lasciare il paesino iberico.

Spoiler Il Segreto: Carmelo colpisce Mauricio

Il dolore della perdita della sua amata moglie farà impazzire Carmelo il quale sarà piuttosto deciso ad eliminare per sempre Francisca. Il sindaco di Puente Viejo si armerà e si apposterà per sparare alla matrona. Purtroppo sarà Mauricio a prendere la pallottola al petto. Il braccio destro di Francisca morirà?

Intanto, per le vie di Puente Viejo dilagherà il terrore e Maria avrà timore per la vita dei suoi bambini. La donna lascerà la Casona e sarà accolta in pompa magna a La Habana da Fernando. Per proteggere Beltran e Esperanza, la Castaneda deciderà di mandarli entrambi in un lontano collegio. Francisca si sentirà offesa per l’improvviso abbandono di Maria e apprenderà che la Castaneda si è fatta visitare da uno specialista.

Intanto Raimundo e Irene inizieranno a nutrire dei profondi sospetti in Fernando e avanzeranno l’ipotesi che possa essere stato lui a causare l’esplosione nel giorno delle sue stesse nozze. Alla fine entrambi constateranno che il Mesia abbia tratto vantaggi da quel drammatico episodio, ma sarà davvero così?