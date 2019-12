Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio 2020 sono interessanti. Ne vedremo di cotte e crude con Antolina che finalmente getterà la maschera e rivelerà tutti i suoi misfatti davanti ad una malconcia Elsa. Intanto vedremo Severo e Carmelo portare avanti la loro vendetta contro la Montenegro, accusata di aver attentato alla vita delle loro mogli. Lola, invece, si deciderà a troncare nettamente la ‘collaborazione’ con Francisca, come reagirà la dark lady?

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 3 gennaio 2020

Arriva un’altra piccola pausa per Il Segreto. Dopo lo stop di Natale e Santo Stefano, la soap opera di Aurora Guerra si fermerà anche nel giorno di Capodanno. Infatti mercoledì 1° gennaio la trasmissione iberica non sarà in onda su Canale 5 e al suo posto verrà fatta vedere una commedia statunitense con Kate Hudson dal titolo ‘Quando meno te lo aspetti‘. Ovviamente si tratterà di un’interruzione momentanea dato che nel giorno seguente la soap risulta regolarmente in onda alle ore 16.10 circa.

Quello che andremo a vedere in questa settimana sarà alquanto intrigante. Isaac chiederà a Consuelo e Marcela di portare la cena a Elsa, ma le due donne finiranno per incaricare Antolina. L’ex ancella dai capelli biondi si recherà al cospetto della sua ex padrona fingendosi cambiata. Quando Elsa accuserà un improvviso attacco alle vie respiratorie, la perfida Ramos spiattellerà finalmente tutti i malefici intrighi che ha commesso in passato.

Spoiler Il Segreto: Lola chiude con Francisca

Sempre più determinati a vendicarsi di donna Francisca, Severo e Carmelo non si fermeranno davanti a niente. Preoccupata per suo marito, Irene troverà un accordo con Raimundo e insieme cercheranno di scoprire qualcosa sul conto della defunta Maria Elena. Nel frattempo Prudencio si deciderà a non concedere alcun prestito e la bella Lola si recherà da Francisca Montenegro per informarla che non sarà più la sua spia.