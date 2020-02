Sono ricche di suspense le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda su Canale 5 nella prossima settimana da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio. Maria rischierà di morire per mano di Dori Vilches che la legherà al lettino e la terrà in pugno con un bisturi. Fernando cadrà nella trappola di Carmelo e Severo mentre don Berengario comincerà a sospettare che Esther non sia chi dice di essere.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 28 febbraio

Il destino di Puente Viejo continuerà ad essere in bilico. Tutti si attiveranno per impedire che il paesino faccia una drammatica fine, compreso Francisca Montenegro, don Anselmo e don Berengario. Quest’ultimi, infatti, tenteranno in ogni modo di far rinsavire il sottosegretario. Tuttavia, la faccenda sembrerà complicarsi ulteriormente per via di Fernando il quale complotterà assieme al sottosegretario alle spalle dei suoi compaesani. Ben presto però, il Mesia cadrà dritto nella trappola ordita da Severo e Carmelo.

Maria si renderà ben presto di essere in grave pericolo e di non riuscire in alcun modo a tenere sotto controllo l’infermiera Vilches. Le cose precipiteranno quando Dori legherà la Castaneda al letto e minaccerà di ucciderla con un pericoloso bisturi. La figlia di Emilia sarà salvata dal tempestivo intervento di Fernando il quale, temendo che l’infermiera possa svelare i loro piani, porrà fine alla vita di Dori.

Spoiler Il Segreto: Esther non è la figlia di don Berengario

Don Berengario comincerà a nutrire dei dubbi sul conto di Esther e a insinuarli sarà proprio don Anselmo. Tutto comincerà quando quest’ultimo farà presente che la ragazza potrebbe aver mentito spudoratamente sulla sua reale età e che potrebbe benissimo non essere sua figlia. A quanto pare le intuizioni di don Anselmo si riveleranno fondate. Quando la madre di Esther giungerà a Puente Viejo, sua figlia la esorterà ad andar via al più presto per timore che possa venire a galla la verità.

Pur di mettere il bastone tra le ruote al perfido Garcia-Morales, Anacleto scriverà e pubblicherà un pezzo contro l’uomo. Quando quest’ultimo leggerà il contenuto dell’articolo perderà le staffe in maniera inevitabile.