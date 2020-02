Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 17 a domenica 23 febbraio 2020 sono davvero interessanti e pieni di colpi di scena. L’attenzione si focalizzerà un po’ su tutti gli abitanti di Puente Viejo. Maria comincerà a sentirsi in pericolo di vita e chiederà aiuto a Irene. Lola sarà perseguitata da una figura ignota mentre Don Berengario commetterà un gesto spiazzante per Ester.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 23 febbraio 2020

Nelle prossime puntate de Il Segreto fino al 23 febbraio si scoprirà che tra Fernando e l’infermiera Dori Vilches c’è un legame particolarmente intimo, i due sono amanti! Maria, pur di scoprire qualcosa in più su Clara, somministra dei farmaci a Dori. Dopodiché la Castaneda le rivolgerà una lunga sfilza di domande approfittando dello stato di dormiveglia dell’ignara infermiera.

Successivamente Maria comincerà a temere per la sua stessa incolumità e, con un pretesto, cercherà di contattare Irene. Le due donne si ritroveranno a passarsi le informazioni in gran segreto, inoltre, la giornalista dovrà scoprire chi sia questa Clara e in che modo è coinvolta con Dori.

Il Segreto spoiler: Lola inseguita

La bella Lola, dopo aver accettato di sposare Prudencio, si ritroverà in serio pericolo di vita in quanto dovrà guardarsi alle spalle. Una figura ignota comincerà a inseguire la Mendana. Di chi si tratterà? Nel frattempo, Severo chiederà a Carmelo di includerlo nei suoi piani ai danni di Fernando. La questione legata al nuovo bacino idrico continuerà a destare preoccupazione negli abitanti i quali cominceranno a temere per le sorti dell’amato paesino iberico. Successivamente vedremo il sindaco di Puente Viejo recarsi al cospetto del perfido Garcia-Morales insieme al Mesia. Dopo essere stato provocato, Carmelo se ne andrà di punto in bianco lasciando Fernando e il sottosegretario da soli.

Vedendo sua figlia Ester in estrema difficoltà finanziaria, Don Berengario prenderà una decisione alquanto inaspettata. Nel dettaglio, il religioso deciderà di dare alla ragazza l’eredità della sua famiglia d’origine al fine di aiutarla a saldare i debiti contratti.