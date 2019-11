Business24, la tv del lavoro diretta da Matteo Vallero, lancia il nuovo format televisivo GreenBiz la cui conduzione è stata affidata a Marco Columbro. Dal 26 novembre 2019, infatti, alle ore 20.45 sul canale Sky 821 GreenBiz presenterà i protagonisti della ecosostenibilità dell’industria italiana.

Marco Columbro torna in TV su GreenBiz

Sarà Marco Columbro dunque, presentatore “green” per eccellenza e già protagonista di altre iniziative verdi, ad intraprendere questo viaggio televisivo incontrando gli imprenditori che hanno scelto di entrare a far parte della green-economy.

Un ruolo di grande responsabilità e assolutamente innovativo per il famoso conduttore originario di Viareggio ed una scelta strategica di tutto rispetto quella di Matteo Vallero che, come ideatore e direttore editoriale di Business24, la tv del lavoro, ha deciso di investire in un personaggio molto noto e popolare ma anche molto sensibile alle tematiche ecologiche.

Piú sostenibilità e piú responsabilità dunque delle imprese che scelgono il rispetto dell’ambiente con interessanti risvolti e vantaggi economici. GreenBiz mostrerá le eco-aziende che sperimentano produzioni eco-efficienti provvedendo alla modernizzazione e alla ristrutturazione ecologica del proprio core-business.

Un processo in atto in molte realtà aziendali italiane dove eco-imprenditori hanno intuito i vantaggi di investimenti sostenibili e responsabili che creano valore e ricadute positive.

Nel salotto green di Business24, la tv del lavoro, Marco Columbro raccoglierà le testimonianze di eco-imprenditori che dimostrano esattamente il contrario di ciò che si pensava sulle conseguenze di questi investimenti. Il risultato dell’analisi di GreenBiz è che la scelta dell’investire sostenibile aggiunge valore alle imprese di chi ha creduto nella sua potenzialità in un mondo in cui si sta sempre piú prendendo consapevolezza dei cambiamenti climatici e in una generazione certamente più attenta alla sostenibilità ambientale e sociale.

GreenBiz è un valore aggiunto anche per Business24, la tv del lavoro che accresce la completezza del suo servizio di informazione aziendale. Perchè la sostenibilità è futuro anche in tv e la scelta di Marco Columbro avrà sicuramente un impatto determinante ed una ricaduta positiva in termini di audience ed attenzione per Business24, la tv del lavoro, ora anche ecosostenibile con il suo GreenBiz!