Sulla scia del grande successo di Sanremo 2025 con “Battito”, Fedez ha annunciato “Il ritorno a casa” a Milano. Un concerto da non perdere quello del rapper che torna a Milano a 10 anni di distanza dal suo primo live. Ecco la data e quando acquistare i biglietti.

Fedez dopo Battito a Sanremo 2025 torna con un concerto

Sono trascorsi 10 anni dal primo concerto di Fedez al Forum di Assago di Milano. Dopo un anno difficile, il rapper è tornato in gara al Festival di Sanremo per la seconda volta con il brano “Battito” riscuotendo un ottimo successo classificandosi al quarto posto nella classifica finale. Un ottimo risultato considerando il clamore mediato e il gossip scoppiato a pochi giorni dalla kermesse con le rivelazioni di Fabrizio Corona. Questa volta Fedez ha mantenuto un profilo basso facendo parlare la sua musica cantando un brano delicato e struggente.

A poche ore dalla finale di Sanremo 2025 ecco la notizia che tutti i fan si aspettavano: un nuovo concerto dal vivo. “Il ritorno a casa” segna il comeback di Federico Leonardo Lucia su di un palcoscenico, la sua casa artistica.

Fedez e il ritorno a casa “dopo 10 anni” al Forum di Assago a Milano

“E’ dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto” – ha scritto il rapper.

“Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo.

Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi” – prosegue Fedez che annuncia così il suo ritorno dal vivo con un nuovo concerto. “Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa Forum. Dieci anni. Un palco al centro. Intanto sono in studio” conclude il rapper.

L’appuntamento con “Il ritorno a casa” di Fedez è per il 19 settembre 2025 al Forum di Assago di Milano. I biglietti per partecipare sono in vendita dalle ore 14.00 di martedì 18 febbraio.