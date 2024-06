Non è tra le commedie più acclamate di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma Il ricco, il povero e il maggiordomo è comunque divertente e ideale da guardare in una torrida serata estiva a casa davanti alla tv. Proprio come tutti i film del trio siciliano infatti, anche Il ricco, il povero e il maggiordomo è ricco di sequenze esilaranti ed assicura leggerezza senza mai scadere nella volgarità. Va in onda nella prima serata di Domenica 23 Giugno su Italia Uno: ecco quali sono le curiosità più interessanti da conoscere sul suo conto.

Il ricco, il povero e il maggiordomo: la trama in breve e il cast

Quando il finanziere senza scrupoli Giacomo va in bancarotta, la sua esistenza si incrocia con quelle del maggiordomo Giovanni e del venditore ambulante Aldo. I tre infatti, stringono una sorta di patto e studiano un piano per tornare a galla.

Affiancano nelle recitazione i mattatori Aldo, Giovanni e Giacomo, fra gli altri, Giuliana Lojodice, Guadalupe Lancho, Massimo Popolizio, Rosalia Porcaro, Francesca Neri e Sara D’Amario.

Le curiosità sul film

Il ricco, il povero e il maggiordomo è un film di genere comico/commedia del 2014 diretto da Aldo, Giovanni, Giacomo e Morgan Bertacca. Queste sono le curiosità da non perdere sul suo conto: