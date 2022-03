Il Re, intervista a Barbara Bobulova ed Anna Bonaiuto

Il Re è il primo prison drama italiano prodotto da Sky che vede come protagonista assoluto Luca Zingaretti, ma oltre all’ex amatissimo Commissario Montalbano il ricchissimo cast è composto anche da due donne fondamentali negli sviluppi narrativi: Anna Bonaiuto e Barbara Bobulova, rispettivamente il pubblico ministero e l’ex moglie del protagonista Bruno Testori.

Intervista a Barbara Bobulova ed Anna Bonaiuto

Nella nostra intervista esclusiva Anna Bonaiuto sul suo personaggio spiega: “Un personaggio determinato, che agisce pur di arrivare a scoperte concrete. Riesce quasi a raggiungere i limiti della legalità pur di raggiungere il suo scopo, è una donna che si trova davanti a dei muri di omertà ovunque si giri nel carcere. Non riceve aiuto da nessuno, per questo diventa ancor più dura e tenace”, mentre proprio sul rapporto delicato tra stato e giustizia spiega: “Quello che vedrete nella serie, anche le rivolte in carcere è qualcosa di credibile. Il mio è stato un lavoro di conoscenza di ciò che avviene nel mondo, proprio mentre noi giravamo la serie a Torino delle scene di rivolta nelle carceri passavano in televisione i pestaggi di Santa Maria Capua Vetere. Quei pestaggi si sono visti tramite delle telecamere che si sono dimenticati di spegnere, o forse non hanno spento per la troppa arroganza. Ci sono 170 indagati per questa storia, quindi quello che è successo nella realtà è più forte di quello che vedete sullo schermo”.

Barbara Bobulova invece sulla sua Gloria spiega: “Per Bruno credo giri tutto intorno a questa donna, che è stata un porto sicuro. Una bussola ed un centro per lui per tanti anni. Questo rapporto si è sgretolato arrivando al capolinea, credo che tutti gli sbagli commessi da Bruno derivino da questo fallimento”, una situazione familiare che ha portato il protagonista a scivolare in un male profondo che rende il personaggio di Luca Zingaretti quasi il vero cattivo “Il suo dolore per la sfera sentimentale si è trasformato anche in rabbia, tutti siamo un po’ impotenti per quanto riguarda i nostri affetti. Ci sono cose che non puoi influenzare, quando si rende conto di non poter far tornare le cose come prima si scatena dentro di lui uno tsunami”.

Quando chiediamo ad entrambe se hanno mai seguito delle serie tv “prison drama” o se in generale amano il piccolo schermo Anna Buonaiuto rivela: “Ho visto dei film americani ambientati in carcere, ma non sono una che guarda la televisione”, come conferma anche Barbara Bobulova “Preferisco guardare i film” con le risate finali alla battuta “Con questa intervista ci siamo giocate di lavorare in Sky”. Sicuramente più risate di quelle che si vedranno negli episodi de Il Re da questa sera, 18 marzo su Sky.

Intervista Video: