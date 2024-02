La provincia, con i suoi luoghi, le sue storie e le sue tradizioni quasi sempre secolari, è la grande ricchezza dell’Italia. Lo sanno bene gli autori de Il Provinciale – Il racconto dei racconti, un programma che si propone proprio lo scopo di far conoscere meglio e più a fondo allo spettatore la provincia italiana. Dopo una prima fortunata edizione, adesso la trasmissione torna, condotta ancora una volta da Federico Quaranta, con cinque puntate inedite. Ecco cosa c’è da sapere a riguardo.

Il Provinciale – Il racconto dei racconti: le novità della nuova edizione

Dunque, come abbiamo anticipato, Federico Quaranta riprende il timone de Il Provinciale – Il racconto dei racconti, dove ancora una volta si sposterà in diversi luoghi del Belpaese, per raccontarci storie umane interessanti e poco conosciute ad essi legate.

Parma, Milano, Roma, Genova e l’Umbria con la sua ineguagliabile aura di misticismo, sono le tappe di quest’anno. Nelle nuove puntate la natura avrà un aspetto marginale e si concederà maggiore spazio alle storie delle persone.

Ad affiancare Quaranta in questa faticosa ma entusiasmante avventura, ci sarà la giornalista Angela Rafanelli.

Quando e dove in tv. Si comincia all’insegna di Giuseppe Verdi

Il provinciale – Il racconto dei racconti, resta in prima serata ma si sposta al Sabato (non più Domenica). A proposito di questo cambiamento, intervistato dal noto settimanale Telesette, Federico Quaranta ha detto che “in una serata che normalmente prevede in tv la messa in onda di programmi popolari, noi abbiamo scelto di raccontare storie del popolo”. Sono previste in tutto cinque puntate, delle quali la prima sarà trasmessa a cominciare dalle 21.45 di Sabato 17 Febbraio sempre su Rai Tre.

Si comincia spostandosi da Parma e Milano sulle note del Nabucco di Giuseppe Verdi alla scoperta di una vicenda poco conosciuta che riguarda proprio il grande compositore italiano. E voi, siete pronti a partire per questo viaggio televisivo alla ricerca delle nostre radici più profonde?