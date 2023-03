Il profumo del mosto selvatico, film di Alfonso Arau datato 1995, è una di quelle pellicole che assicurano sempre una buona audience anche all’ennesimo passaggio in tv. Eppure, nonostante il successo, in pochi sanno che esso è in realtà il remake di un film degli anni ’40 di un celebre regista italiano. Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Il profumo del mosto selvatico: trama in breve ed interpreti principali

Dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale per cinque anni, giovane ed affascinante reduce torna a casa e tenta di riconciliarsi con la moglie. Tuttavia, il destino ha deciso diversamente. Invece di ritrovare l’intesa perduta con il coniuge infatti, l’uomo si innamora perdutamente di un’altra donna.

Come accennato, gran parte del successo de Il profumo del mosto selvatico si deve alla bella interpretazione di Keanu Reeves nel ruolo del protagonista. Nel cast ci sono anche Aitana Sanchez-Gijon, Giancarlo Giannini, Antony Queen e Debra Messing.

Se volete (ri)guardare il film, l’appuntamento è per stasera su La7 D alle 21.30.

Ecco il film italiano al quale si ispira la pellicola di Arau

Il profumo del mosto selvatico è il rifacimento (non l’unico) di Quattro passi fra le nuvole, un film del 1942 firmato da Alessandro Blasetti, uno dei più grandi registi italiani di sempre. Inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare, Quattro passi fra le nuvole vede nella parte del protagonista uno straordinario Gino Cervi.

La critica considera l’originale di gran lunga superiore rispetto al remake del 1995 (un altro, Era di Venerdì 17, risale al 1956). Tenuto conto di alcune sostanziali differenze nella narrazione, gran parte della sceneggiatura su cui si dipana la trama de Il profumo del mosto selvatico, è stata ritenuta un po’ troppo simile a quella di una telenovela piuttosto che a un film di spessore.

Un più marcato erotismo inoltre, differenzia il film di Arau da quello di Blasetti (ma in tal caso va presa in considerazione anche l’epoca del tutto diversa). Bella la fotografia, di cui restano memorabili i tramonti.