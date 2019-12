Il Processo si può rivedere in streaming on demand. La seconda puntata della fiction di Canale 5 è andata in onda ieri sera, venerdì 6 dicembre 2019 e questo qui è il video Mediaset (completo) per ripercorrerla per intero. Nel nuovo appuntamento con la serie tv: l’avvocato Ruggero Barone (Francesco Scianna) ha scoperto il segreto della PM Elena Guerra (Vittoria Puccini) e ora sembra davvero intenzionato ad andare fino in fondo. Ci riuscirà? In attesa del gran finale di venerdì prossimo, ecco il filmato con la replica integrale targata Mediaset Play, le nuove anticipazioni ed il riassunto della prima puntata.