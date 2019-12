Linda Monaco è innocente? Secondo le anticipazioni, nella terza ed ultima puntata de Il Processo, la fiction di Canale 5 con Francesco Scianna e Vittoria Puccini, il limite tra la vita della Pm Elena Guerra e le ultime novità sulla morte di Angelica diventa sempre più labile, tanto che, in vista delle mosse decisive, la donna metterà in discussione il lavoro fatto finora. Ma come andrà a finire? Ecco il video Mediaset col promo che annuncia quando va in onda il finale della serie, che, come detto, è stato anticipato a venerdì 13 dicembre 2019.